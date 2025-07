El 8% de Sumar voldria Gabriel Rufián com a president del govern espanyol

El republicà Gabriel Rufián seria el president del govern espanyol ideal per al 8% dels votants de Sumar. És una de les dades sorprenents amagades en el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) publicat avui i que augura una davallada important del PSOE, que empataria amb el PP. El partit de Yolanda Díaz, que continua donant suport als socialistes tot i el distanciament respecte a l'epicentre de l'esclat de casos de corrupció, se'n veuria lleugerament beneficiat electoralment.

En tot cas, el suport a Díaz no és unànime entre les seves files: només el 23% la veuen com la candidata perfecta per a liderar el govern espanyol, per sota de l'actual mandatari, Pedro Sánchez (27%). Unes xifres no gaire elevades que fan guanyar rellevància al 8% de suports que rep Rufián: la candidata oficial només triplica el polític d'ERC. El treball de camp de l'enquesta, dut a terme entre l'1 i el 7 de juliol, precedeix el discurs del líder republicà al ple del Congrés d'aquest dimecres, molt aplaudit entre progressistes de la resta de l'Estat.