Resposta d'Illa al cas Cerdán: porta oberta a personar-s'hi i més protecció als alertadors

Salvador Illa creia que la seva compareixença pel cas Santos Cerdán era "qüestionable" perquè ni la Generalitat ni el president a títol personal s'hi troben implicats. I perquè Pedro Sánchez, considera, ja va donar les explicacions pertinents. Però el president ha insistit que els socialistes catalans no tenen res a veure amb la presumpta trama corrupta que ha fet tremolar la legislatura a Madrid i ha demanat contundència contra els polítics que es dediquen a aquestes pràctiques.

Illa també ha anunciat una mesura important vinculada amb la corrupció: aprovarà abans que acabi l'any aquella llei específica per protegir els alertadors de casos de corrupció. "Ningú ha de tenir por de denunciar pràctiques corruptes i s'han de poder investigar", ha dit el president. El líder socialista també ha dit que estudiarà la mesura que li ha demanat Junts: personar la Generalitat en la causa per l'adjudicació de les obres d'Adif a Sant Feliu de Llobregat que apareix a l'informe com una de les branques corruptes.

Condemna a Cerdán, suport inequívoc a Sánchez

El líder socialista ha estat contundent amb Santos Cerdán, parlant d'un comportament "inacceptable" que li va generar "primer sorpresa, i després decepció i ràbia". Però amb la mateixa contundència ha tancat files amb Sánchez: "La seva resposta va ser contundent, rotunda i ràpida, té tot el meu suport polític i personal", ha sentenciat Illa, reiterant que hores després de l'informe de l'UCO, el president espanyol es va disculpar amb la ciutadania i va anunciar una renovació dins la cúpula del PSOE.

Illa també ha aprofitat la compareixença per fer una defensa ferma de la tasca dels servidors públics. "La immensa majoria són gent honesta, a dreta i a esquerra, són la majoria a tots els partits", ha dit el president de la Generalitat. El líder socialista ha reivindicat "l'honradesa i noblesa" del servei públic, tot recordant, en clara referència al PP, que hi ha "entorns més tolerants amb la corrupció i reaccions més tèbies".

Junts tem que el nom d'Illa aparegui al cas

La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha criticat el president pel retard en la compareixença i ha lamentat que es reunís amb Sánchez per veure com podia “salvar-lo”, i no pas per defensar els interessos dels catalans. Sales ha assegurat que no contribuiran a “l'espectacle” de portar el cas Cerdán al Parlament, com intenta fer el PP, però sí que ha alertat de les derivades que això pot tenir a Catalunya.

En aquest sentit, la dirigent de Junts ha demanat “garanties” que Illa no tenia cap coneixement ni res a veure en el cas Koldo de cobrament de comissions per la compra de mascaretes. “Ha de ser clar i transparent; si el seu nom apareix en la causa, el país es trobaria en un escàndol de primer ordre”, ha dit.

ERC demana actuar si el PSC surt esquitxat

El president del grup parlamentari d'ERC, Josep Maria Jové, ha dit que els casos que afecten el PSOE són “molt greus” i ha demanat no caure en la “picabaralla partidista”, que alimenta els populismes. Per això, ha demanat al president esclarir els fets i aprofundir en la lluita contra la corrupció. “Hem de posar el focus en el marc polític i institucional que facilita aquests casos”, ha dit, i ha advertit que “les legislatures” -aquí i a Madrid- estan en joc.

“Davant la corrupció només queda la contundència i l'honestedat; fer net i emprendre les mesures que facin falta per evitar casos futurs”, ha indicat. Jové ha lamentat que Illa no pugui garantir que cap d'aquests casos no l'afecti a ell o al Govern. “Volem decisions clares i nítides si algun dels seus surt esquitxat”, ha indicat. Davant dels anuncis del president, Jové ha exigit blindar l'oficina antifrau i accelerar la llei per protegir els alertadors, que no formava part del pla de Govern del PSC.

Per la part dels Comuns, David Cid ha centrat les seves paraules en el final de la legislatura a Madrid. Concretament, Cid ha demanat concretar els avenços contra la corrupció que va anunciar Sánchez i que els dos anys que resten siguin de mesures socials, principalment per solucionar la crisi de l'habitatge.

Els Comuns també demanen que la trama corrupta no escali i acabi sent un cas de finançament irregular del PSOE com a condició per mantenir-hi la confiança. Per últim, Cid ha retret el silenci del PP sobre el cas Montoro i ha advertit Vox que ja li caurà a sobre algun escàndol de corrupció.

Per altra banda, la CUP ha considerat que la corrupció a l'Estat "forma part del seu ADN". Laia Estrada ha reivindicat l'independentisme com a una eina que ha de servir per acabar amb la "corrupció endèmica" i ha recordat la feina dels anticapitalistes per denunciar-ne casos a diferents administracions catalanes. Estrada s'ha sumat a les peticions sobre la relació d'Illa amb "chili" i ha considerat que "ningú s'empassa" que Sánchez no sabés dels moviments de Cerdán.

El PP atribueix "responsabilitat política" a Illa pel cas mascaretes

Al seu torn, el PP ha continuat insistint en la trama de mascaretes. Alejandro Fernández ha dit que Illa és "responsable polític" de la trama corrupta malgrat no estar-hi imputat perquè va permetre que Koldo "tingués barra lliure" al Ministeri de Sanitat juntament amb l'anomenat "chili" que apareix a l'informe de l'UCO. "No l'han imputat, però continua sent responsable de l'escàndol de milions de mascaretes defectuoses i sense homologar", ha remarcat Fernández.

Vox també ha insistit en les relacions d'Illa amb el tal "chili" i el cas de les mascaretes. Ignacio Garriga també ha qualificat d'"espectacle dantesc" totes les revelacions sobre el cas Cerdán i ha recordat les bones paraules que Illa i l'exsecretari general del PSOE es van dedicar en l'última festa de la rosa.