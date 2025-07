El Govern espera tenir pressupostos l'1 de gener de 2026

El Govern ha dit que confia tenir pressupostos l'1 de gener de 2026, malgrat que a situació és complicada pel malestar d'ERC per la poca concreció amb el finançament. La portaveu, Sílvia Paneque, no ho ha dit amb una especial contundència, conscient que l'any passat ja es van fixar aquest objectiu i no va ser possible assolir-ho, però ha insistit que tots els governs aspiren a tenir els comptes dins el termini i en la forma escaient. "Anem fent passos", ha explicat. La setmana passada, el DOGC va publicar l'encàrrec d'elaborar els nous pressupostos.