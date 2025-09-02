El Govern confia que la reunió Illa-Puigdemont permeti acostar posicions amb Junts

El Govern ha emmarcat la reunió entre Salvador Illa i Carles Puigdemont en l'estratègia de "normalització" que persegueix des que els socialistes van aterrar a la Generalitat, i ha negat cap mena d'ingerència de Pedro Sánchez en la decisió sobre la conveniència de la trobada, que arriba un any després d'iniciar la ronda de trobades amb expresidents. La portaveu, Sílvia Paneque, ha desitjat que la reunió -aquesta tarda a Brussel·les- serveixi per "acostar posicions "amb Junts, en àmbits com per exemple el Pacte Nacional per la Llengua o la proposta de reforma del model de finançament autonòmic. "Seria desitjable que Junts es pogués sumar a aquests pactes", ha dit. Des de l'executiu emmarquen la trobada en l'àmbit "privat", per això no han donat detalls del contingut que s'abordarà.
"Quan hi ha posicions diferenciades, l'àmbit de privadesa permet fer marcs de confiança per arribar a trobar punts intermedis", ha indicat Paneque. La portaveu ha hagut de fer equilibris entre una trobada per culminar la ronda de contactes amb expresidents i el fet que Puigdemont continua en actiu i és diputat al Parlament i cap de l'oposició, malgrat que no ha assumit formalment aquest càrrec. Per això, la portaveu ha dit que la trobada "s'encara de la mateixa manera" que la resta de trobades amb expresidents, en la línia de recuperar la "normalitat política i social". Alhora, ha admès el fet que Puigdemont continua en la política activa, i que serà ell qui haurà de definir quin rol vol jugar un cop pugui tornar a Catalunya, quan finalment s'apliqui l'amnistia.
En les darreres hores, Junts ha tret ferro a la reunió, malgrat que l'havien demanat intensament durant el curs passat. El secretari general del partit, Jordi Turull, ha dit que Illa segueix "instruccions" de Sánchez per celebrar ara una reunió. "El moment l'ha elegit el president i agraïm a Puigdemont que hagi acceptat, perquè ens enforteix com a país", ha indicat Paneque, que ha insistit a desvincular-la de cap hipotètica trobada amb Sánchez en el futur, ni Illa l'ha pactada amb el president del govern espanyol. Es produeix, doncs, després que el Tribunal Constitucional (TC) hagi avalat la constitucionalitat de l'amnistia, i a l'espera que abordi els recursos d'empara, que haurien d'aplanar el terreny de cara a un retorn del president a Catalunya. Sánchez, però, també necessita els vots de Junts si aspira a tenir pressupostos.
En tot cas, Paneque ha dit que la reunió no té res a veure amb això, ha defensat l'aplicació total de l'amnistia i ha lamentat que la trobada no es pugui fer a Barcelona, per la situació d'exili -concepte que la portaveu ha evitat utilitzar- de l'expresident. En el tancament del curs polític, Illa ja va dir que desitjava que tothom pogués fer política amb normalitat, missatge implícit dirigit a Puigdemont -i també a Oriol Junqueras- que continuen o bé lluny de casa o bé inhabilitats per les condemnes de l'1-O i una amnistia que no acaba d'arribar.