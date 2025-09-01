El PP i Vox entren en còlera per la reunió Illa-Puigdemont a Brussel·les

El PP i Vox han reaccionat amb indignació a l'anunci de la reunió d'aquest dimarts entre Salvador Illa i Carles Puigdemont. A Catalunya, els dos partits han exigit la compareixença del president per donar explicacions sobre la trobada, que es farà a la tarda a la delegació del Govern davant la Unió Europea. A l'Estat, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit que Illa pretén "substituir" l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, i ser el nou "interlocutor" del govern espanyol amb Puigdemont. Feijóo ha dit que Illa “no és de fiar” i que “menteix”, i ha recordat que els votants socialistes “no estaven d’acord ni amb la llei d’amnistia ni amb la humiliació amb la qual sotmeten Illa i Sánchez”. També ha dit que si Illa vol “substituir” Cerdán, això és una “falta de respecte al conjunt dels catalans i a l’estat de les autonomies”.
En la mateixa línia, el PP català ha acusat Illa “d’hipòcrita” per reunir-se amb l’expresident. En una roda de premsa, el portaveu al Parlament, Juan Fernández, ha assegurat que aquest viatge demostra el sotmetiment del president per a defensar els interessos personals i polítics de Pedro Sánchez. “Demà un hipòcrita es reuneix amb un fugat de la justícia per mantenir Sánchez al poder”, ha sentenciat. Ha afegit que sota la façana de responsabilitat i de la cerca de la bona convivència, Illa ha traït els seus votants i ha entregat la "dignitat de les institucions" als independentistes.
Fernández ha començat la roda de premsa citant una intervenció de Salvador Illa del passat 27 d’agost de 2018 en què criticava que l’expresident Torra es reunís amb Carles Puigdemont. "Illa viatja a Brussel·les no com a president de la Generalitat, ni com a líder del PSC sinó com a missatger de Sánchez disposat a agenollar-se davant Puigdemont", ha lamentat Fernández. I ha retret al president català que estigui disposat a fer "el que sigui" per salvar el president espanyol. "Encara que suposi entregar la dignitat de les institucions del país", ha afegit. El desgavell que, segons ell, hi ha a la política espanyola l’ha fet extensiu al govern català, que ha titllat “d’administració fallida des de fa molts anys” perquè, segons ha dit, atén altres interessos que no pas aquells que preocupen realment al conjunt de ciutadans.
Des de l'extrema dreta han anat en la mateixa direcció. Vox ha registrat aquest dilluns una petició perquè el president comparegui al ple del Parlament després de la trobada a Brussel·les. Concretament, els ultres volen que el cap del Govern "doni explicacions sobre la reunió amb el fugit de la justícia Puigdemont a Brussel·les". En un missatge a X, el partit encapçalat per Ignacio Garriga ha assegurat que "l'única reunió que hauria de tenir" l'expresident de la Generalitat "és amb el seu advocat i a la presó".