Els Comuns celebren la reunió entre Illa i Puigdemont i esperen que el diàleg permeti «avenços socials»

Els Comuns han valorat "positivament" la reunió que mantindran el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'expresident i líder de Junts, Carles Puigdemont, aquest dimarts a les 16.15 hores a la Delegació del Govern a la Unió Europea, a Brussel·les. Així ho ha assegurat en una roda de premsa la coordinadora dels Comuns Candela López, que ha emmarcat la trobada en els avenços en la "normalització política" del país. López ha assenyalat que el diàleg és una "eina positiva" que ha de permetre "avenços en polítiques socials, d'habitatge i de lluita contra l'emergència climàtica".
Aprofitant l'inici del nou curs polític, els Comuns ha insistit en la seva petició al Govern de reunir-se per fer un seguiment del pacte d'investidura i els suplements de crèdit als quals van donar suport. López ha afirmat que la trobada ha de servir per posar sobre la taula els compromisos que "no s'han assolit". En aquest sentit, ha reiterat l'advertiment que no seuran a negociar els pressupostos del 2026 fins que no es compleixin acords com la creació del cos d'inspectors de la llei d'habitatge.
Relacions amb Israel
D'altra banda, els Comuns han reclamat al govern espanyol i a la Unió Europea actuar pel "genocidi" a Gaza. Així, la també coordinadora del partit Gemma Tarafa ha instat l'executiu de Pedro Sánchez aprovar un decret que faci possible l'embargament d'armes a Israel mentre no es materialitza la llei al Congrés dels Diputats. "Ja va tard, molt tard", ha dit.
De la mateixa manera, ha demanat retirar l'ambaixador d'Espanya a Israel i prohibir la participació d'Israel en esdeveniments culturals i esportius com La Vuelta o l'Eurobasket. També ha exigit que la UE trenqui totes les relacions comercials amb Israel, a través de la suspensió de l'acord d'associació. En aquest sentit, ha recordat que els 27 han aprovat 18 paquets de sancions contra Rússia i cap contra Israel.
Finalment, Tarafa ha assenyalat la "valentia i generositat" dels voluntaris que s'han embarcat en la Global Sumud Flotilla cap a Gaza, entre els quals l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i l'ha contraposat amb la "inacció" dels governs. Així, ha conclòs que la "inacció" de la UE "també haurà de ser jutjada en algun moment de la història".