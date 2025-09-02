«No vivim en situació de normalitat»: què ha de passar després de la reunió Puigdemont-Illa?

"El diàleg és el motor de la democràcia", va indicar Salvador Illa en l'entrevista institucional emesa al 3Cat el matí de dilluns. La frase l'ha repetit a la xarxa social X després de reunir-se amb Carles Puigdemont durant més d'una hora a la delegació del Govern a Brussel·les, la primera trobada oficial entre tots dos des que ocupen càrrecs de responsabilitat. La cita entre el president de la Generalitat i el líder de Junts, celebrada un any després de la investidura, permet oferir una fotografia inèdita -senyal de "cordialitat", segons fonts de l'executiu- i que té múltiples implicacions en una tardor marcada pels pressupostos generals de l'Estat i el futur de Pedro Sánchez.
La voluntat de presentar la cita com una nova etapa de diàleg i de normalització política, però, topa amb la visió de Puigdemont. A través d'un apunt també a X, l'expresident ha insistit en la idea que la cita evidencia que res ha canviat en profunditat. "En situació de normalitat democràtica, aquesta reunió s'hauria hagut de produir fa molts de mesos i no pas a Brussel·les sinó al Palau de la Generalitat, a la capital de Catalunya", ha remarcat el líder de Junts. El partit ha viscut la trobada amb cert disgust en públic, posant èmfasi en el fet que Illa l'ha dissenyat prèviament amb Sánchez, tot i que no deixen de posar en valor el viatge del president de la Generalitat.
Des de Palau neguen categòricament cap ingerència del president del govern espanyol en la trobada. "Ho ha decidit tot Illa", indicava aquest dimarts la portaveu, Sílvia Paneque. El missatge oficial és que la trobada s'emmarca en l'estratègia de "normalització" que promouen els socialistes des que van aterrar a la Generalitat i és la culminació de la ronda de trobades amb els expresidents que va iniciar Illa quan va ser investit president. Puigdemont, però, és més que un expresident, perquè també és el líder del principal partit de l'oposició i continua a l'exili pel bloqueig del Tribunal Suprem a la seva amnistia. La trobada amb Illa suposa una amnistia política, però falta la judicial.
Què ha de passar a partir d'ara? Fonts de Junts consultades per Nació assenyalen que hi ha poc marge perquè canviïn les relacions entre les dues formacions al Parlament, tot i que hi ha una sèrie de carpetes -fiscalitat, ampliació de l'aeroport del Prat- en les quals es podrien posar d'acord. "Però el president té uns socis i no es mourà", assenyalen. En la mateixa entrevista al 3Cat, Illa va destacar que compliria els acords d'investidura amb ERC i els Comuns, i que per tant els pressupostos només els podia negociar -i eventualment aprovar- amb ells. De moment, aquest dimarts el Govern ha aprovat un sostre de despesa superior als 40.000 milions. Les negociacions, oficialment, encara no han començat.
Des del Govern confien, però, que la trobada pugui contribuir a crear espais de "confiança" i "acostar posicions" amb Junts, com apuntava Paneque després del consell executiu: "Si hi ajuda, perfecte". Amb aquest argument ha justificat no entrar a parlar del contingut de la trobada, que es reserva en l'àmbit de la privacitat, malgrat que es tracta d'una reunió oficial de dos dirigents polítics de primera línia. Algunes carpetes en què els socialistes voldrien incorporar Junts són el Pacte Nacional per la Llengua, que compta amb una nodrida representació de la societat civil i la majoria del Parlament, o la proposta de finançament singular pactada amb ERC. Per ara, els juntaires se'n mantenen al marge.
Junts, clau a Madrid
Una altra cosa és tot el que està en joc a Madrid, on Sánchez depèn dels vots de Junts per tenir una certa -i sovint magra- estabilitat. El president del govern espanyol està decidit a portar els pressupostos generals de l'Estat al Congrés, però ja ha advertit que tombar-los no serà raó suficient per posar fi a la legislatura amb unes eleccions anticipades. "Seria portar el país a la paràlisi", va indicar en una entrevista a TVE. Les relacions entre Puigdemont i el PSOE no travessen el millor moment -la setmana passada es va tornar a reunir, sense avenços destacables, la mesa de negociació internacional establerta a Suïssa-, i en les pròximes setmanes s'hauran de prendre decisions estructurals.
En aquest context, aquest dimecres està citada a Brussel·les la permanent de Junts, i també la direcció nacional. Damunt la taula hi ha els acords amb els socialistes, ara que s'està arribant a l'equador de la legislatura. Existeix la percepció dins del partit de Puigdemont que el PSOE és "especialista en guanyar temps", i que la reunió amb Illa es podria enquadrar en aquesta estratègia. En l'horitzó hi ha una trobada entre el dirigent independentista i el president del govern espanyol, però encara queda camí per arribar-hi. "No volem que sigui una simple fotografia", entenen a Junts. La imatge, en tot cas, només arribaria en cas que la legislatura a Madrid tingués opcions de prosperar.