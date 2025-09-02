Primer pas per als pressupostos de 2026: el Govern fixa el sostre de despesa en 40.524 milions d'euros

El Govern ha fixat en 40.524 milions d'euros el sostre de despesa de la Generalitat per al 2026. És el pas previ per a l'elaboració dels pressupostos de l'any vinent i suposa augmentar la capacitat de despesa un 7,1% respecte de l'any 2025. L'executiu socialista confia poder lligar, aquest cop sí, els suports necessaris per tenir pressupostos en vigor de cara a l'any vinent, tot i que ERC avisa que sense més concrecions en el finançament no pensa asseure's a negociar. La prioritat de Salvador Illa -que dilluns prometia la "lletra petita" del nou model per aplanar el terreny- és tancar un acord amb els socis de la investidura.
"És el primer pas per l'elaboració del pressupost, objectiu prioritari del Govern", ha dit. Ara, coneguts els recursos de què pot disposar l'executiu, el Departament d'Economia treballarà per fer la proposta de pressupostos de 2026. El límit de despesa es calcula a través de la previsió d'ingressos no financers, que inclouen els recursos derivats del model de finançament; l'objectiu de dèficit, de 0,1% del PIB; i la normativa europea. "És un exercici de responsabilitat del Govern per la sostenibilitat de les finances", ha dit la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, que ha volgut traslladar un missatge d'estabilitat i confiança, i de voluntat de maximitzar els recursos disponibles per als serveis públics.
Segons ha detallat la portaveu del Govern, la previsió d'ingressos no financers no finalistes per al 2026 és de 39.672 milions d'euros, un 6,9% més que en la pròrroga pressupostària de 2025. Aquest escenari es basa en les bestretes i les liquidacions del model de finançament comunicades pel Ministeri d'Hisenda, així com d'acord amb les previsions sobre els ingressos tributaris i altres recursos no financers no finalistes. Això, juntament amb el marge de dèficit (429 milions d'euros) i els ajustos del Sistema Europeu de Comptes (523 milions d'euros), situen aquest sostre de despesa en els 40.524 milions d'euros, un 7,1% més respecte als 37.827 milions de l'any 2025.
Quan es portarà el pressupost al Parlament? No hi ha una data concreta, però l'objectiu és que estiguin en vigor l'1 de gener, escenari ambiciós. "Ara comença el treball intern; els pressupostos han de recollir les demandes dels grups parlamentaris i els pactes d'investidura", ha dit Paneque. El cos d'inspectors per aplicar la llei d'habitatge, demanda dels Comuns, està vinculada als suplements de crèdit del 2025. Per tant, ja compta amb una partida prevista, i no s'inclou en els comptes de l'any vinent. Ara com ara, les negociacions dels pressupostos no han començat.