ERC accelera la seva proposta de finançament al Congrés

"No hi ha cap negociació pressupostària i no n'hi haurà cap fins que es resolgui el model de finançament". Amb aquestes paraules, Oriol Junqueras ha insistit a condicionar la hipotètica aprovació dels comptes tant a Catalunya com a Madrid als avenços dels socialistes en allò que demana ERC. "No volem contribuir a aprovar uns pressupostos insuficients", ha dit el president republicà en una entrevista a Aquí Catalunya de Ser Catalunya.
Junqueras ha assegurat que aspiren a tenir un acord definitiu pel model de finançament abans de votar els comptes. En aquest sentit, ha detallat que dilluns que ve presentaran la iniciativa amb la seva proposta de nou model, malgrat que no està garantit ni el suport del PSOE ni la majoria absoluta de la cambra baixa espanyola. "No és senzill, perquè cal una majoria àmplia i variada", ha sentenciat. Cal recordar que el nou model de finançament no convenç Junts, però tampoc als socis plurinacionals de Sumar com Compromís o la Chunta aragonesa.
Encara sobre el finançament, el president d'ERC s'ha negat a dir explícitament que cal apartar la ministra Maria Jesús Montero, tot i que fa setmanes que adverteixen que el paper de la vicepresidenta és un "obstacle". Cal recordar que Montero serà candidata socialista a Andalusia, territori que, malgrat ser un dels grans beneficiats per mesures com la condonació del deute, clama contra uns suposats privilegis cap a Catalunya.
En tot cas, Junqueras ha animat Pedro Sánchez a fer "tot el possible" per acabar la legislatura, i ha insistit que una de les mesures per aconseguir tranquil·litat és que tothom treballi per aquest nou model de finançament. Per altra banda, el líder republicà ha descartat altre cop la proposta unitària plurinacional de Gabriel Rufián, si bé ha expressat la "confiança i simpatia" perquè torni a ser candidat d'ERC a Madrid.
Junqueras també ha reaccionat a la reunió anunciada a Brussel·les per aquest dimarts entre Salvador Illa i Carles Puigdemont. "Celebrem que tothom es reuneixi amb qui vulgui, però han de treballar per aconseguir les majories més àmplies pel bé del país", ha sentenciat. Per altra banda, encara expressant les reticències amb els socialistes, el líder republicà ha negat rotundament que entrin al Govern en els tres anys que resten de legislatura.