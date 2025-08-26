ERC pressiona el PSOE per complir «íntegrament» amb la condonació del deute i el finançament

La portaveu adjunta d'ERC al Congrés, Teresa Jordà, ha reclamat al Govern que compleixi "aviat" i "íntegrament" l'acord signat amb el PSC per dotar Catalunya d'un finançament singular amb condonació del deute -s'hi posarà fil a l'agulla en el consell de ministres de la setmana vinent, com va avançar Nació- i una Agència Tributària pròpia, ja que avisa que és condició prèvia per negociar altres carpetes com ara els pressupostos generals de l'Estat.
Així ho ha subratllat Jordà a la diputació permanent del Congrés, quan es debatia la petició del PP perquè la vicepresidenta i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, comparegui d'urgència per explicar en què consisteix aquest finançament singular de Catalunya. Per a la diputada d'ERC, el que es va pactar amb els socialistes catalans per a la investidura de Salvador Illa és "un bon acord" ja que considera que el deute contret amb el fons de liquiditat autonòmica (FLA) era "absolutament injust" i impedia a Catalunya desenvolupar les seves pròpies polítiques.
"En lloc d'acabar amb el dèficit fiscal, l'Estat va augmentar la bola del deute d'una manera brutal, i les conseqüències les han pagat els ciutadans de Catalunya, siguin independentistes o no", ha afegit.
Incompliments crònics
Jordà també s'ha queixat d'un "incompliment crònic" de les inversions compromeses a Catalunya i ha criticat el sistema de finançament autonòmic vigent, que s'hauria d'haver renovat fa més d'una dècada. Segons les dades, Catalunya pateix un dèficit fiscal de més de 22.000 milions d'euros anuals, xifra superior al 9% del PIB. L'objectiu d'ERC, ha reconegut, és "dotar de més sobirania fiscal la Generalitat", assumir la recaptació i aconseguir "la clau de la caixa", i per això volen l'Agència Tributària pròpia. I el que falta, segons Jordà, és que el Govern compleixi allò pactat, perquè sense això no podrà "aspirar a altres negociacions polítiques en els propers mesos". "Que el govern espanyol compleixi, i que ho faci aviat", ha dit.
Des de Junts, la diputada Marta Madrenas ha incidit que la quitació de deute només és "la xocolata del lloro" i que la seva prioritat és resoldre el que defineix com a "maltractament econòmic sistèmic d'Espanya cap a Catalunya" i "els milers de milions d'euros" que, en comptes d'anar a aquesta comunitat, acaben "en altres territoris a costa d'empobrir-la".
El PSOE defensa la condonació del deute
La socialista Patricia Blanquer, per la seva banda, ha qualificat d'"hipòcrita" que el PP consideri un "xantatge" el finançament singular de Catalunya, ja que sosté que la Xunta que presidia Alberto Núñez Feijóo va explorar la possibilitat i comptar amb una agència tributària pròpia, i ha defensat la quitació de deute com una mesura "excepcional" que permetrà "li. "Per tant, és una mesura justa", ha conclòs, preguntant a la direcció nacional del PP si impedirà que s'hi acullin comunitats que governen, com Andalusia, el País Valencià o Extremadura.