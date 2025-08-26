El Govern reforça la Hisenda catalana en plena cursa pel finançament singular

El Consell Executiu ha aprovat aquest dimarts el decret que reforça l'Agència Tributària de Catalunya (ATC), dotant-la de plena autonomia en matèria de personal i establint la figura del contracte programa com a instrument de governança. Salvador Illa dona així compliment al seu compromís fruit de l'acord amb ERC de finals de juliol per modificar el règim jurídic de l'ATC per adaptar-lo als nous requeriments derivats del desplegament del nou sistema de finançament singular. És a dir, un pas endavant en el reforç de la Hisenda catalana per tal que en un futur recapti tots els impostos que es generen a Catalunya.
"És una mesura treballada amb rapidesa perquè el nou model de finançament exigeix que l'Agència tingui totes les eines jurídiques per tal de créixer amb garanties", ha assegurat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, en una roda de premsa posterior al Consell Executiu. Així, Paneque ha assenyalat que el reforç de l'ATC "era una qüestió que no podia esperar".
La portaveu ha subratllat que el decret llei fa més àgil i dota de més autonomia l'ATC, un pas que "dona resposta a l'acord de la comissió bilateral sobre el desplegament de la Hisenda catalana". "De manera progressiva i realista, l'Agència ha d'anar assumint les competències de gestió i de recaptació d'impostos i, en especial, de l'IRPF", ha afegit.
El pacte entre el Govern i els republicans va arribar a finals juliol, precisament després que el partit d'Oriol Junqueras hagués expressat el seu malestar per la lentitud en les converses, sobretot pel que fa a la recaptació de l'IRPF. Dos dies després, es va establir el 2028 com a nou horitzó per a la recaptació de tot l'IRPF, lluny del que deia l'acord d'investidura, que fixava l'any 2026 com a meta perquè la Generalitat es fes càrrec del 100% de l'impost sobre la renda.
Pressupostos del 2026
El compliment dels acords amb els seus socis, ERC i els Comuns, és el pas previ del Govern per poder negociar els pressupostos del 2026. Així ho han traslladat ambdós partits les darreres setmanes. Per això, Paneque ha assegurat que el reforç de la Hisenda catalana d'aquest dimarts respon a la voluntat del Govern de complir els acords. "Són dos camins que poden anar en paral·lel", ha dit respecte del compliment dels acords i la negociació dels pressupostos, que preveu que comenci les pròximes vinents.
"Donem una importància molt alta per tenir pressupostos cada 1 de gener de cada any. No és simplement el fet de dir-ho, dels pressupostos depenen diferents polítiques que són importants", ha reblat la consellera. En aquest sentit, ha garantit "tots els esforços" de l'executiu "dialogant prioritàriament" amb ERC i els Comuns.
Aeroport del Prat
Un altre dels pactes entre el Govern i ERC posa sobre la taula la necessitat de millorar la governança de l'Aeroport del Prat, una qüestió que sorgeix de la "prioritat" del govern d'ampliar la infraestructura."Des del Govern sempre estem d'acord a avançar en l'àmbit competencial, i aquí estem, perquè ve recollit en els acords. La prioritat és desplegar tot el que té a veure amb l'ampliació i les millores associades", ha afirmat Paneque.
Precisament la governança de l'aeroport és una de les carpetes que ja negocien el govern espanyol i ERC, amb la participació de l'executiu del PSC, segons ha pogut saber aquest diari de fonts de les tres parts. Paneque ha concretat, preguntada per aquesta qüestió, que des del Govern no han parlat amb els republicans sobre "la creació de cap filial", només de millorar la governança.
Llei de barris
Finalment, el Consell Executiu també ha aprovat aquest dimarts l'acord de Govern que autoritza la despesa pluriennal de 200 milions d'euros de les convocatòries d'ajuts de la Llei de Barris i Viles. Es tracta, segons ha apuntat Paneque, de l'últim tràmit necessari per publicar la convocatòria durant les pròximes setmanes. "Obrirem la convocatòria pública, com a molt tard, la segona setmana de setembre. Els ajuntaments han estat informats i podran presentar els seus projectes per a la millora de barris", ha explicat.
La Llei preveu ajuts per a millores urbanístiques en àmbits de segregació urbana, de cohesió social en la seguretat, i l'adaptació de les trames urbanes als efectes negatius del canvi climàtic.