Els Comuns insten Illa i Puigdemont a abordar «acords de país» com el Pacte Nacional per la Llengua

El portaveu parlamentari dels Comuns, David Cid, ha instat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'expresident i líder de Junts, Carles Puigdemont, a aprofitar la reunió d'aquest dimarts per abordar "acords de país". És en aquest sentit que en una roda de premsa ha fet una crida perquè Junts "d'una vegada per totes se sumi al Pacte Nacional per la Llengua". El dirigent dels Comuns ha defensat la trobada i el diàleg entre les forces democràtiques, i ha dit que espera que la pròxima reunió pugui tenir lloc a Catalunya com a mostra que els jutges del Tribunal Suprem "deixen de resistir-se a aplicar" l'amnistia. Preguntat per la possibilitat que Illa pogués comptar amb altres forces com Junts durant aquest curs, Cid ha advertit que "si el president té la temptació de jugar a la geometria variable, la legislatura no arribarà a bon port". Finalment, ha insistit en la necessitat de complir els acords abans d'obrir negociacions de pressupostos, i ha criticat que durant l'entrevista a Catalunya Ràdio i TV3 Illa "no digués ni una sola paraula de l'accés a l'habitatge".\r\n