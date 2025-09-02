La Moncloa burxa el PP amb la condonació del deute: «Set de cada deu euros beneficien les seves comunitats»

El consell de ministres ha aprovat aquest dimarts la condonació del 20% del deute que la Generalitat té amb l’Estat a través del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA). Com va avançar Nació, el govern espanyol ha engegat el curs polític amb la quitança del deute pactada amb ERC el novembre del 2023 dins dels acords que van fer possible la investidura de Pedro Sánchez.
L'executiu ha posat en valor la decisió, subratllant que demostra la "bona gestió" del govern de Pedro Sánchez, i que permetrà a les comunitats disposar d'un finançament més robust. La vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha informat que la condonació suposarà 83.000 milions d'euros, refermant que l'executiu "ha pogut reduir les ràtios de deute, que ha permès aquesta decisió excepcional". Montero ha destacat igualment que la quitança beneficiarà "totes les comunitats, inclosa la que no va recórrer al FLA, com és el cas de Madrid". La vicepresidenta ha afirmat que la decisió refermarà "l'autonomia financera i política" de les autonomies.
Montero ha deixat clar que la quitança permetrà a les comunitats "ampliar la seva despesa social", incidint en què mai les autonomies han disposat de tants de recursos com en els anys de govern de Sánchez, xifrant la suma d'aquest esforç en 300.000 milions d'euros més. "No hi ha hagut cap greuge en cap territori i això seguirà sent així", ha dit, que ha recordat que la condonació neix dels acords amb Esquerra Republicana, "però és fals que beneficiï només un territori". "Quan es pacta una cosa bona per a un territori sempre s'ha generalitzat a la resta", sortint al pas del discurs del Partit Popular.
"Menys deute significa més estat del benestar", ha afirmat Montero, qui ha dit que la condonació implicarà un estalvi en matèria d'interessos d'entre 6.600 i 6.700 milions d'euros. Ha recordat que fins ara, "per les polítiques del PP", algunes comunitats han vist bloquejat el seu recurs als mercats per la seva fragilitat financera. La vicepresidenta ha destacat la diferent manera d'afrontar els problemes financers de les autonomies en funció de si governa el PP o el PSOE.
Contra les "falsedats"
La vicepresidenta econòmica ha assenyalat que, un cop sigui aprovat pel Congrés, el procés de la condonació serà "voluntari" i es faran acords bilaterals amb cada territori que s'hi aculli, però s’ha preguntat “qui dirà que no si se li planteja renunciar a una part de la càrrega del deute”, adreçant-se a les comunitats governades pel PP.
Ha desmentit “algunes falsedats” que han circulat sobre la quitança: no substitueix la reforma del sistema de finançament sinó que n’és “complementària” i ha afirmat que és “fals que beneficiï Catalunya i perjudiqui la resta”. Montero ha assegurat que 7 de cada 10 euros de la mesura “beneficien territoris del PP”, afirmant que la comunitat que es beneficiarà d’una major condonació en xifres absolutes serà Andalusia, amb una quantitat superior als 18.000. “On és el greuge?”, ha preguntat retòricament.
La vicepresidenta ha al·ludit a un Alberto Núñez Feijóo que és “presoner” de la dreta més extrema i ha demanat als presidents autonòmics del PP que pensin en els interessos dels ciutadans i “no escoltin els missatges que provenen de Génova”. “Al final -ha assegurat- tots acaben signant perquè saben que és beneficiós per als seus territoris”.
L'acord Junqueras-Bolaños
Aquell pacte va ser subscrit pel president d’Esquerra, Oriol Junqueras, i el ministre de la presidència, Félix Bolaños. L’acord incloïa la llei d’amnistia, que els socialistes van consensuar també amb Junts, i el traspàs integral de Rosalies. Amb la condonació aprovada avui, l’executiu de Salvador Illa -que governa en solitari però amb el suport d’ERC- veurà si més no alleugerida la seva tresoreria. El deute amb l’Estat era aquest abril de 78.682 euros, un pes feixuc per activar altres vies de finançament, com seria recórrer als mercats.
L’executiu espanyol ha assegurat que aquesta mesura la farà extensible a totes les autonomies. L’Estat destinarà uns 80.000 milions a aquesta partida, dels quals 17.000 milions anirien a Catalunya. Cal recordar que aquest 2025 la Generalitat ha tornat a demanar diners al Fons de Liquiditat, 8.500 milions d’euros. Si la quitança, que ara ha de passar al Congrés per ser aprovada, es fa efectiva al llarg d’aquest any, podria ser consignada en els pressupostos del Govern per al 2026.