El govern espanyol arrencarà el nou curs polític amb la condonació del deute

La vicepresidenta primera del govern espanyol i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, ha anunciat que el Consell de Ministres del pròxim dimarts 2 de setembre aprovarà l’avantprojecte de llei per a la condonació de part del deute de les comunitats autònomes amb el Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA). La condonació, avançada per Nació, penja dels acords entre ERC i el PSOE per a la investidura de Pedro Sánchez i reduirà en un 20%, uns 17.104 milions d’euros, el deute de la Generalitat. Concretament, suposarà un estalvi d’aproximadament 1.000 milions anuals en interessos en els pròxims exercicis.
En total, l'Estat assumirà aproximadament 85.000 milions d’euros de deute de les comunitats autònomes de règim comú. Malgrat l'oposició del PP -que va abandonar de forma abrupta la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) en què es va aprovar la mesura- la condonació beneficiarà tots els territoris que s’hi vulguin acollir, també aquells on governen els populars.
Les comunitats del PP, grans beneficiades
Així, l'Estat absorbirà aproximadament 18.791 milions d’euros d’Andalusia, el territori més poblat, i 11.210 del País Valencià. Tot i que no té deute del FLA, Madrid, que lidera l'oposició dels populars a la mesura i ha presentat un recurs, també té assignats recursos per reduir el seu deute en aproximadament 8.644 milions d’euros.
Montero ha destacat la importància de la mesura i els beneficis que suposarà per als territoris. “Mai una administració havia fet un plantejament de quedar-se amb 85.000 milions de deute”, ha dit abans de recordar que el territori que més es beneficia de la mesura és Andalusia, no Catalunya, que queda en segon lloc.
La ministra també ha ironitzat sobre l’oposició dels territoris del PP a la condonació del deute. “Estan posant tota l’estona pedres al camí, encara que això impliqui tirar-les a la seva pròpia teulada” per “imposició de Génova”, en referència a la seu del PP. Per això ha demanat als populars que s’ho repensin.
Cap privilegi per a Catalunya
Montero, que serà candidata del PSOE a la presidència de la Junta d’Andalusia a les eleccions de l’any que ve, també ha negat que el nou sistema de finançament que vol impulsar beneficiï Catalunya en detriment de la resta de comunitats autònomes.
Segons la ministra, el model suposarà un augment de recursos “per a totes les comunitats autònomes” i no establirà “cap mena de privilegi”, “Mentre el PSOE governi no hi haurà cap greuge territorial ni cap classe de privilegi, i impulsarem el principi d’igualtat”, ha dit.