Unió i diversitat amb les quatre barres reinterpretades: així seran els actes del Govern per la Diada

El Govern ha presentat aquest dimarts els
actes institucionals de la Diada. Repeteixen Marta Bayarri com a directora artística i Jofre Bardagí com a director musical, i l'executiu vol centrar-se a “treballar per tothom” i “millorar les condicions de vida la ciutadania”, també en l'àmbit lingüístic. Aquest serà el missatge que voldrà enviar el Govern l'Onze de Setembre. “Catalunya és un país ric en la seva diversitat i pluralitat, obert al món”, ha dit la portaveu, Sílvia Paneque, i per això es traslladaran els valors de llibertat, igualtat i fraternitat.
La tria del cartell ha estat el resultat d'un procés de selecció, i enguany la proposta guanyadora ha estat elaborada per
Partee. Representa les quatre barres de la Senyera, però reinterpretades, totes elles diferents, en aquesta voluntat d'escenificar "unió i diversitat" que representa el país. No hi ha lema, enguany, perquè es considera que el mateix cartell ja deixa implícit que es vol enviar un missatge d'unió i diversitat i no cal explicitar-ho.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, assistirà a la hissada de bandera al Parlament i farà el discurs institucional el dia 10 a la nit. El Govern assistirà a l'ofrena floral a Rafael Casanova i també a l'acte institucional, que es farà al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) a les 20h, i retransmès per TV3.
Marta Bayarri, directora artística de l'acte institucional, ha explicat que l'acte que posarà punt final a la jornada vol representar "la pluralitat i la diversitat de la societat catalana", amb actuacions de teatre, poesia, dansa, projeccions audiovisuals. Tot plegat, reconeixent efemèrides del 2025, com ara un record a l'escriptor
Paco Candel, "símbol del model de convivència i integració de Catalunya", un homenatge als 50 anys del Congrés de Cultura Catalana i a personatges com Maria Assumpció Català, en el centenari del seu naixement.
Tot plegat, vehiculat a través d'actors i periodistes. La conductora de l'acte serà Aurora Massip, periodista i comunicadora, i l'acte comptarà amb la coreògrafa Núria Guiu i la seva companyia, una projecció audiovisual que repassarà la vida de Candel de la mà de la seva filla. Queralt Lahoz, Ignasi Terrassa o Àngel Llacer també hi participaran, així com Ven’nus, Pemi Fortuny, els Amics de les Arts, Folk as queer, Francesca Piñón, La Maria o Antonio Orozco. La Coral Vozes i Vocal Groove interpretaran l'himne nacional. Així mateix, el periodista Jordi Amat participarà en una conversa amb Agustí Alcoberro i Maria Lledonosa sobre els 50 anys del Congrés de Cultura Catalana.
Cartell Diada 2025
Govern