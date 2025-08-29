Òmnium crida a sortir aquesta Diada per un independentisme i catalanisme «forts»

El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha reivindicat la necessitat de sortir al carrer per la Diada de l'11 de setembre des de la diversitat i pluralitat i ha apostat per tornar a "teixir un catalanisme i un independentisme que siguin forts i madurs, però també transversals, inclusius i cohesionadors".
En un comunicat aquest divendres, l'entitat ha assenyalat que la 23 Festa per la Llibertat d'Òmnium Cultural tornarà a clausurar els actes que organitza en el passeig Lluís Companys de Barcelona durant la Diada, "reivindicant el talent musical i cultural del país, i amb els nous catalans com a protagonistes".
Antich ha afirmat que el català ha de ser "el vehicle i el motor d'aquest moviment de profundes arrels democràtiques que és el catalanisme" i també contra els discursos d'odi i la discriminació. Durant la Diada, Òmnium organitzarà una jornada d'activitats amb les quals fixarà el seu posicionament polític i també celebrarà el "MerCat, Fira de propostes de país", i els tradicionals concerts de la Diada, que enguany comptaran amb els grups Svetlana i Auxili i el DJ K-ZU.
D'altra banda, durant tot el dia es fomentarà la defensa i promoció de la llengua amb els nous parlants i el projecte Vincles -espais informals de conversa i aprenentatge de la llengua-.
La 23a Festa per la Llibertat d’Òmnium Cultural
Òmnium organitzarà una jornada plena d’activitats en la 23a Festa per la Llibertat d’Òmnium Cultural, que començarà després de la ja tradicional Ofrena Floral de la Federació Llull -conformada per Òmnium Cultural, Obra Cultural Balear i Acció Cultural del País Valencià- al monument de Rafael Casanova.
Les activitats arrencaran al Passeig Lluís Companys amb un gran acte polític a les 12 h amb presència de representants institucionals i de diverses organitzacions culturals, socials, civils i polítiques del país per reivindicar que l’estela del moviment independentista segueix ben viva.
A partir de les 10 h i durant tot el dia, l’espai s’omplirà amb el MerCat, Fira de propostes de país, on un centenar d’entitats exposaran els seus projectes. Són entitats que treballen per la llengua, la cultura, la cohesió social, els drets i la independència del país, valorant i visibilitzant la feina en xarxa que fan.
A partir de les 17.14 h es farà la manifestació de país sota el lema "Més motius que mai!", organitzada per Òmnium Cultural, l’ANC, l’AMI, el Consell de la República, la Intersindical i el CIEMEN. A partir de les 18:30 h començaran els concerts amb els grups Svetlana i Auxili, i el DJ K-ZU, que acabaran entrada la nit.