La suspensió del ple per la Diada encén el Congrés

El PSOE demanarà a la Comissió Permanent del Congrés dels Diputats la possibilitat de no celebrar una sessió plenària el dijous 11 de setembre per "respecte a la Diada". El ple està previst que tingui lloc el 9, 10 i 11 de setembre, i els socialistes plantegen reduir-lo a dos dies per alliberar els diputats catalans perquè puguin, si volen, celebrar la Diada nacional a Catalunya. La proposta, però, no ha trigat a comptar amb l'oposició total del PP, i també de Vox, que vinculen la proposta amb la compareixença el mateix dia de Begoña Gómez davant del jutge Peinado.
Els socialistes argumenten que en altres anys s'han avançat votacions al Congrés perquè no coincidissin amb la Diada i per permetre que els representants dels grups catalans assisteixin als actes institucionals. Previsiblement, el suggeriment del PSOE comptarà, almenys, amb el suport d'ERC i Junts. Si s'aprova, s'haurà de redissenyar el programa habitual de les sessions plenàries, que reserva per als dijous els debats en què intervé el govern espanyol com els relatius als decrets llei i les esmenes a la totalitat.
El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Fèlix Bolaños, veu "raonable" i emmarca en la "normalitat absoluta" que no hi hagi ple perquè els diputats catalans puguin quedar-se a Catalunya durant la Diada. "No hi ha cap afectació a l'activitat parlamentària perquè tot l'ordre del dia que s'anava a dur a terme en tres dies es durà a terme en dos dies", ha reblat en declaracions a periodistes aquest dimecres.
Davant les queixes dels dirigents del PP, Bolaños ha recordat que quan el grup popular va demanar a l'abril no celebrar un ple durant la setmana del congrés del PP europeu es va atendre la seva petició i es va passar la sessió a altres dates sense que generés cap inconvenient en l'activitat parlamentària. "Per tant, és bastant habitual que quan algun grup parlamentari amb un motiu justificat ho planteja, la junta de portaveus faciliti la tasca als diputats", ha insistit Bolaños.
L'any passat, la Diada va caure en dimecres i sí que hi va haver sessió de control amb preguntes als ministres del govern espanyol, malgrat l'absència del president Pedro Sánchez pel seu viatge a la Xina. El 2023 no va haver-hi ple durant la Diada perquè encara no s'havien activat les sessions plenàries després de les eleccions generals del juliol. De fet, des de Junts assenyalen, consultats per aquest diari, que "any rere any" els diputats de Junts hi són pels actes de la Diada, "hi hagi o no hi hagi ple".
El PP titlla el PSOE d"autoritari"
Els populars, però, creuen que les intencions del PSOE no són les que traslladen els socialistes. La vicesecretària de Regeneració Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha carregat aquest dimecres contra la decisió de reduir el ple i l'ha titllat de "tic autoritari absolut". "Està absolutament acorralat per la corrupció i el dia 11 està citada a declarar la seva dona", ha dit en una entrevista a Telecinco, en què també ha dit que a Sánchez "li encantaria controlar el Podem Judicial i haver suspès aquesta declaració".
També la portaveu popular a la cambra baixa, Ester Muñoz, ha criticat la proposta del PSOE, sobre la qual ha exigit més detalls, i ha assegurat que "en 47 anys" mai s'ha produït una cosa similar al Congrés. "No sé si ho fan perquè no volen un ple el mateix dia que ha de comparèixer davant d'un jutge la dona del president del govern", va asseverar la portaveu, una teoria que està estirant el PP, també amb declaracions del secretari general, Miguel Tellado, qui titlla la proposta d'"excusa". El secretari general de Vox i líder del partit a Catalunya, Ignacio Garriga, també ha acusat el PSOE d'utilitzar les institucions "pel seu propi interès" i de voler "ocultar" la imputació de Gómez.
Begoña Gómez, de fet, ha demanat al jutge Peinado ajornar la declaració per presumpta malversació fixada per a l'11 de setembre perquè, segons un escrit consultat per Europa Press, el seu advocat té el mateix dia un altre assenyalament en un jutjat. Ara, el jutge ha de decidir si, com demana el lletrat de Gómez, canvia la data i la fixa per a un altre dia.