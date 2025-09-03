Els Comuns avisen el Govern que no aprovar pressupostos seria un «fracàs» d'Illa, del PSC i del país

El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha avisat el Govern que no aprovar els pressupostos per al 2026 serà un "fracàs" del president de la Generalitat, Salvador Illa, del PSC i de tot el país. En una entrevista aquest dimecres a La Xarxa, Cid ha insistit a Illa que no té "cap xec en blanc" dels Comuns, i li ha reclamat més compromís amb matèria d'habitatge. Cid ha tornat a celebrar la reunió que van mantenir ahir Illa i el president de Junts, Carles Puigdemont, a Bèlgica, i l'ha emmarcat en la normalitat que les formacions democràtiques parlin. Els Comuns han tornat a advertir Illa que l'únic camí per aprovar pressupostos passa per les forces d'esquerres, en referència al grup de Jéssica Albiach i a Esquerra, i no pas per Junts.\r\n