Sánchez Llibre agraeix als partits de dretes la «fermesa» per frenar la reducció de la jornada laboral

Foment del Treball assegura que aprovar la reducció de jornada a les 37,5 hores a la setmana suposaria “l’error més greu comès per part del govern d’Espanya en 46 anys de democràcia” i ha agraït al PP, Vox i Junts que s’hagin oposat al projecte de llei. El president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, ha felicitat “especialment” a Junts per haver “resistit les pressions” de la vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, en un acte per presentar un decàleg a favor de la productivitat. “Han estat ferms, han estat valents i han tingut prou força de mantenir l’esmena a la totalitat”, ha afirmat Sánchez Llibre.

El president de Foment ha volgut fer un reconeixement públic i "profund" al president de Junts, Carles Puigdemont, el secretari general, Jordi Turull, la portaveu al Congrés, Míriam Nogueras i el president del grup al Parlament, Albert Batet. "Les formacions polítiques necessiten l'escalf i la felicitació dels empresaris", ha assegurat.

El debat al Congrés dels Diputats sobre la reducció de la jornada laboral -de 40 h a 37,5 h setmanals, inicialment previst per al ple d'aquest dimarts es va ajornar fins després de l'estiu per permetre més temps en la negociació amb Junts, que defensa un procés més flexible i protecció per a pimes i autònoms. "Volem que continuïn amb aquesta direcció amb aquesta direcció de suport a l'economia productiva, de suport a les petites mitjanes i empreses, els autònoms, a les grans companyies, a les start-ups. És un acte d'agraïment perquè l'opinió pública ho sàpiga i en sigui conscient", ha dit Sánchez Llibre.

Precisament, Sánchez Llibre ha subratllat que la qüestió no es pot donar per acabada. "Estem a la mitja part d'un partit i de moment el resultat és favorable, veurem el que passa el setembre", ha afirmat el president de la patronal. En el manifest subscrit per les entitats empresarials adherides a Foment, els líders patronals han reiterat el rebuig a la “imposició unilateral” d’una “proposta desconnectada de la realitat empresarial” i han fet una “crida a la unitat”.