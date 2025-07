El govern espanyol ajorna la votació sobre la reducció de jornada laboral per donar «temps» a la negociació amb Junts

El govern espanyol ha decidit ajornar la votació del projecte de llei per reduir la jornada laboral per donar "temps" a la negociació que Junts manté amb el Ministeri de Treball. Segons han indicat fonts de l'executiu, l’equip del departament que lidera Yolanda Díaz s'ha reunit aquest dimarts amb els representants de la formació de Carles Puigdemont, una trobada on Junts ha expressat el seu interès a protegir les pimes, els autònoms i els treballadors de Catalunya amb una fórmula de "consens". Per aquest motiu, i atès que es tracta d'una mesura important d'aquesta legislatura, Treball ha apostat per donar més temps a les converses amb la finalitat que puguin donar peu a un final positiu en el "proper període de sessions".