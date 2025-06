Junts compleix l'amenaça contra la reducció de la jornada laboral amb l'esmena a la totalitat

Des de principis d'any, Junts insisteix que no té intenció d'aprovar la reducció de la jornada laboral impulsada per Yolanda Díaz, vicepresidenta segona del govern espanyol i ministra de Treball. Les converses que hi ha hagut en el transcurs de les últimes setmanes no han servit per amorosir la situació, de manera que el partit presidit per Carles Puigdemont registrarà aquest dimecres una esmena a la totalitat contra la reforma. Fins ara, l'esmena només havia estat anunciada, però no s'havia concretat al Congrés dels Diputats. El moviment arriba en plena debilitat del govern espanyol liderat per Pedro Sánchez arran de l'esclat del cas Santos Cerdán, que ha deixat la legislatura tocada.

"La llei només s'ha negociat amb els grans sindicats espanyols i d'esquenes a les pimes i els autònomes, que representen el 99,8% del teixit empresarial del país", ha apuntat Nogueras en una entrevista a TVE. Junts va començar a tenir els detalls de la reforma a finals del 2024, i des d'aquell moment va començar una peregrinació d'organitzacions patronals a Waterloo per citar-se amb Puigdemont i mirar de tombar la norma. Un dels qui s'hi oposa és Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, que gaudeix d'un excel·lent nivell de col·laboració amb Junts a Madrid. També Pimec s'ha posicionat en contra de la llei, que no té la majoria garantida al Congrés dels Diputats.

L’objectiu era que la norma entrés en vigor abans de l'estiu, així les empreses podien tenir uns mesos per adaptar-s’hi, ja que la voluntat era que, el 31 de desembre la nova jornada estigués en ple funcionament. Per assegurar que les empreses compleixen, l’executiu espanyol multarà amb fins a 10.000 euros per treballador, en comptes d'imposar sancions globals com fins ara. La transgressió dels límits legals en matèria de jornada, treball nocturn, hores extra, hores complementàries, descansos, vacances, permisos i registre de jornada rebran multes, en un grau mínim, entre 1.000 i 2.000 euros. En grau mitjà, d’entre 2.001 i 5.000 euros i, en el seu grau màxim, de 5.001 a 10.000 euros.

Aquesta mesura no farà minvar el salari i s'estima que se'n beneficiaran, aproximadament, un total de 12,5 milions de persones, segons va detallar Díaz -enfrontada al ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, pels detalls de la reforma- quan va presentar públicament la norma. El número representa la quantitat de treballadors no coberts per convenis col·lectius amb una durada de la jornada superior a les 37,5 hores, o bé que treballen en empreses que la mitjana anual d’hores setmanals treballades superen les 37,5 hores. En aquest sentit, l'hostaleria, el comerç i l'agricultura són alguns dels sectors que notaran més la reducció, ja que són els que acumulen més hores treballades.