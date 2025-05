Nogueras reitera el no de Junts a la reducció de la jornada laboral i acusa el PSOE de no voler negociar

Míriam Nogueras ha reiterat aquest dimarts a la tarda el no de Junts a la llei per reduir la jornada laboral a 37,5 hores a la setmana, un cop el consell de ministres n'ha aprovat l'esborrany. En una atenció als mitjans, la portaveu al Congrés dels Diputats de la formació encapçalada per Carles Puigdemont ha recordat que ahir ja van anunciar una esmena a la totalitat, i ha argumentat que no estan a favor d'un text que "s'ha negociat només amb el lobby sindical espanyol" i que "colla els de sempre", que al seu parer són les pimes catalanes. Nogueras ha alertat, alhora, que la llei "posa en risc molts llocs de treball". "Vam proposar una negociació abans del consell de ministres i ens hem trobat la porta tancada", ha afegit la juntaire.