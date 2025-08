Salvador Illa acaba aquest divendres el seu viatge a la Xina. Ha fet balanç del seu primer any de Govern, però la compareixença ha quedat eclipsada per l'ajornament del calendari del finançament singular. El president ha apel·lat al "realisme" per justificar els canvis i ha garantit la gestió "completa i total" de l'IRPF l'any 2028. "El Govern posa per primera vegada sobre la taula un full de ruta realista per fer una cosa molt rellevant, com és la gestió completa dels impostos per part de l'Agència Tributària de Catalunya", ha dit. Això requereix muscular la Hisenda catalana i no és ràpid de fer, però Illa ha dit que ara hi ha "pla realista" de com fer-ho.

Illa ha dit que el Govern "no ven fum", com ha criticat ERC, però ha admès que caldrà fer canvis legislatius -"els que siguin necessaris per donar compliment a l'acord polític"- al Congrés. Ara com ara, no hi ha les majories necessàries, però el president ha demanat que "tothom estigui a l'altura". En aquest sentit, els republicans diuen que les negociacions per a la recaptació tributària no van bé, però Illa ha dit que s'està treballant amb "discreció" i ha elogiat el paper de María Jesús Montero. La ministra d'Hisenda és, segons els republicans, la culpable de la lentitud en la carpeta dels impostos.

Ha agraït el suport a ERC i els Comuns i ha dit que el Govern "està treballant per complir els acords". "Volem donar compliment fil per randa a allò que vam acordar", ha indicat. Ara com ara, i malgrat que els republicans accepten els canvis de calendari, les negociacions per als pressupostos es preveuen complicades. "Tinc la confiança que tothom posarà els interessos de Catalunya per damunt dels de la seva formació política", ha indicat el president, tot recordant que ell ho va fer com a cap de l'oposició amb els pressupostos de Pere Aragonès. La voluntat és aprovar els nous comptes, i Illa preveu presentar-los després de les vacances, però la voluntat del president també és "exhaurir la legislatura".

Garanteix que Catalunya "liderarà Espanya"

Pel que fa al balanç del primer any de Govern, Illa ha defensat la feina feta. "Acabar el curs des de la Xina és un missatge", ha dit, perquè mostra "ambició" de Catalunya per "tornar a ser present al món", i també de la voluntat catalana d'oferir un "espai de certesa". El president ha dit que el país "va per bon camí i està en marxa", com Espanya. "Això són dues realitats que es reforcen mútuament; si a Espanya li va bé a Catalunya li va bé", ha afirmat. Les dades econòmiques són bones i s'ha "recuperat la institucionalitat". En aquests 12 mesos s'han tirat endavant 56 iniciatives amb "impacte transformador", segons Illa. L'economia ha crescut un 3,4% el primer trimestre, i un 2,8% el segon trimestre, i les dades d'ocupació són bones.

El president ha tret pit del retorn d'empreses, com ara la Caixa o el Banc Sabadell, i el dèficit s'ha reduït. En matèria d'habitatge, Illa ha reivindicat el programa "més ambiciós" per construir 50.000 habitatges fins a l'any 2030; i en matèria de seguretat i justícia també s'han adoptat mesures que han permès reduir la criminalitat, ampliar la plantilla de la policia, i un pla de xoc contra la multireincidència. Un dels plans estrella és el "Catalunya Lidera", que preveu mobilitzar 18.500 milions d'euros en cinc anys perquè Catalunya torni a liderar econòmicament Espanya, o el pla d'impuls del vehicle elèctric, o el pla per fer front als aranzels, així com les reformes en l'administració. En aquest any s'han reunit les quatre comissions bilaterals.

Illa ha garantit als espanyols que Catalunya "tornarà a liderar econòmicament Espanya" i ha dit que "no han de tenir por". "Faig una petició de confiança", ha dit. També ha assegurat que el Govern participarà en els debats constructius, però no en la "cridòria". "No estic interessat en aquesta manera de fer política ni en aquest espectacle", ha assegurat.

El president ha defensat el diàleg i la col·laboració, més útil que no pas la "confrontació", i ha admès que queda "molt per fer". Ha definit Catalunya com un "país plural" i ha demanat que el pròxim curs polític "tothom pugui exercir la seva activitat política, i que l'amnistia sigui efectiva". "Voldria que el pròxim curs comencés amb tots els actors poguessin exercir amb plenitud la seva tasca, i per això treballo i treballaré", ha dit, en referència a Carles Puigdemont.

"No és incompatible defensar els valors europeus i obrir-se"

Illa també ha fet un balanç positiu del viatge a la Xina, en què s'han pres sis acords i s'ha anunciat l'obertura d'una nova delegació del Govern a Pequín, per coordinar l'actuació de les tres agències d'Acció que hi ha al país i l'oficina de truisme. S'han signat acords de col·laboració, per exemple amb la Fundació Samaranch, i també es reprendran els cursos de català a la Universitat de Pequín, la més important de la Xina en matèria de llengua. En l'àmbit acadèmic, també s'ha tancat un acord entre el responsable del sincrotró de Beijing i el sincrotró Alba, o el pacte entre el Port de Barcelona i el Port de Shanghai per fer un corredor verd. També s'ha tancat la inversió de l'empresa Chery per portar un centre de recerca a Cornellà. "Ens hem sentit molt ben rebuts", ha dit el president.

Des d'un punt de vista polític, Illa ha constatat que el món "canvia molt i molt ràpid" i el nou ordre mundial passar per l'Àsia i per la Xina, tant en qüestions econòmiques, com tecnològiques i geopolítiques. "Afirmar els valors europeus i occidentals no està renyit amb obrir-nos ni és incompatible amb diversificar la nostra economia", ha indicat el president, que s'ha refermat amb la necessitat de tenir "organismes multilaterals". "El món no pot actuar amb unilateralitat", ha dit, que ha defensat també la necessitat de regles acordades per resoldre les diferències i des de les relacions pacífiques. "El que veiem aquests dies a Gaza és un genocidi inacceptable", ha reblat, i ha insistit que la manera d'incidir en aquest món és des del compromís amb el projecte europeu.