Un informe policial vincula el número tres del PSOE en un cas de cobrament de comissions

La Guàrdia Civil ha obtingut la gravació d'una conversa presumptament incriminatòria entre el secretari d'organització del PSOE i negociador del partit amb Junts, Santos Cerdán, i l'exministre José Luis Ábalos i el seu assessor Koldo García, precisament en el marc del cas Koldo. L'informe policial que el cos ha proporcionat al Tribunal Suprem recull que tots tres comentaven que quatre constructores adjudicatàries d'obres públiques els devien més de 400.000 euros.

En el moment de la conversa, que García hauria enregistrat després d'assabentar-se que estava sent investigat, Ábalos havia deixat d'encapçalar el Ministeri de Transports i Mobilitat, segons ha avançat la Cadena Ser, però Cerdán ha negat haver incorregut en cap actuació que constitueixi un delicte i ha defensat que el seu càrrec implica preguntar per les adjudicacions públiques que tanquen les institucions que governa el PSOE. Sigui com sigui, el negociador de Pedro Sánchez amb Junts que s'ha reunit en diverses ocasions amb Carles Puigdemont, Jordi Turull i Míriam Nogueras i el verificador internacional queda a un pas de la imputació judicial.

Al seu torn, el partit ha fet costat Cerdán la nit d'aquest dimecres i ha assegurat que "no ha participat, ni molt menys influït" en adjudicacions d'obres públiques i "mai ha cobrat una comissió per això". Amb un comunicat públic, els socialistes han lamentat que la informació s'hagi filtrat abans que hagi estat notificada a les parts perquè genera "indefensió i judicis mediàtics als afectats".

Així, el PSOE ha assegurat que Cerdán donarà "totes les explicacions necessàries" quan coneguin el contingut complet de l'informe policial i s'ha mostrat determinat a netejar el nom i l'honorabilitat del seu número tres. "No tinc gens de por ni res del que m'hagi de defensar", ha dit el també diputat als passadissos del Congrés: "No sé què hi pot haver". El PP, mentrestant, ha tornat a assenyalar Sánchez amb un vídeo a les xarxes socials fet amb intel·ligència artificial.

Queda UNO para que caiga toda la banda. pic.twitter.com/KNGEeJdhxp — Partido Popular (@ppopular) June 11, 2025

Els resultats de l'escorcoll de la casa d'Ábalos

Tot plegat, arriba l'endemà del registre de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil del domicili d'Ábalos a València en el marc d'una peça secreta separada del cas Koldo i per ordre del magistrat del Suprem Leopoldo Puente, que l'investiga pel presumpte cobrament de comissions en efectiu i en espècie a canvi de contractes de material sanitari i d'obra pública durant la pandèmia. Els agents buscaven documentació sobre contractes d'obra civil i Cerdán ha dit als mitjans que no li preocupa veure's involucrat.