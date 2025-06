Santos Cerdán dimiteix forçat per les revelacions sobre corrupció al PSOE

Les revelacions sobre la presumpta corrupció al PSOE han acabat amb la carrera política de Santos Cerdán. El secretari d'organització de la formació ha anunciat aquesta tarda que deixa el càrrec al partit i també l'acta de diputat. "Espero poder-me dedicar en exclusiva a la meva defensa", ha indicat Cerdán en un comunicat emès després que un informe de l'UCO el situés a l'epicentre d'una presumpta trama per cobrar comissions al costat de José Luis Ábalos i Koldo García. En concret, aquesta unitat de la Guàrdia Civil sosté que hauria cobrat fins a 620.000 euros en quantitats irregulars i que, fins i tot, hauria pressionat per una tupinada en les primeres primàries que guanya Pedro Sánchez.

El president del govern espanyol és qui va situar Cerdán a la secretaria d'organització del PSOE després de destituir Ábalos com a ministre de Transports l'any 2021. El dirigent valencià, habitual de l'actualitat judicial en els últims mesos després de l'esclat del cas Koldo, també era l'encarregat de comandar la maquinària socialista. El seu substitut, a banda de governar la part territorial de la formació, també era qui engreixava la relació amb Junts des que van arrencar les negociacions per investir Sánchez la tardor del 2023. Cerdán és l'intrlocutor habitual de Jordi Turull, secretari general del partit, que aquest dijous defensava la presumpció d'innocència del dirigent socialista.

Aquest matí, ministres com José Luis Albares encara qualificaven de "rumors" les informacions sobre l'informe de l'UCO, que va ser revelat dimecres al vespre per mitjans com la Cadena SER. El mateix Cerdán, a primera hora del matí, ha assenyalat que no reconeixia la conversa mantinguda amb Ábalos i Koldo. Poc després se l'ha vist revisant el document elaborat per la Guàrdia Civil des de l'escó. El fins ara secretari d'organització va rebre el suport del PSOE en un comunicat emès fa tan sols unes hores. La publicació íntegra de l'informe, però, ho ha trastocat tot, fins al punt de forçar la dimissió del número tres de Sánchez, que l'ha acompanyat durant tota la carrera a nivell estatal.

L'UCO també assenyala en l'informe que ha entregat al Suprem que Cerdán hauria orquestrat una presumpta tupinada en les primàries del PSOE del 2014, que van erigir el president espanyol com a secretari general. "Quan acabi, apuntes que aquests dos que et falten han votat sense que et vegi ningú i hi fiques les dues paperetes", va escriure Cerdán a Koldo García el 13 de juliol del 2014. "Ja està", li va respondre. El fins ara número tres també va ser clau en la moció de censura que va dur el màxim dirigent socialista a la Moncloa fa tot just set anys, quan van promoure la moció de censura contra Mariano Rajoy després de la condemna contra el PP pel cas Gürtel.

Tot plegat, arriba l'endemà del registre de la UCO al domicili d'Ábalos a València en el marc d'una peça secreta separada del cas Koldo i per ordre del magistrat del Suprem Leopoldo Puente, que l'investiga pel presumpte cobrament de comissions en efectiu i en espècie a canvi de contractes de material sanitari i d'obra pública durant la pandèmia. Puente és qui ha citat a declarar el fins ara secretari d'organització del PSOE, de manera voluntària, pel dia 25 de juny. Els agents buscaven documentació sobre contractes d'obra civil i Cerdán, quan ha arribat aquest dijous al Congrés dels Diputats, ha indicat davant dels mitjans que no estava preocupat per veure's-hi involucrat.