Ayuso marxa de la conferència de presidents mentre s'hi parla en català i basc

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha abandonat la conferència de presidents perquè s'hi ha parlat català i euskera. No ha marxat del recinte, només ha sortit de la sala durant les intervencions del president de la Generalitat, Salvador Illa, íntegrament en català, i del lehendakari, Imanol Pradales, en euskera, però fonts de la Moncloa assenyalen que no ha abandonat el Palau de Pedralbes. Tot plegat, en un inici de jornada marcada per la presidenta madrilenya, que ha protagonitzat diversos episodis controvertits abans de reunir-se amb els dirigents autonòmics.

De fet, abans de desplaçar-se a Barcelona ja havia encès la trobada amb l'amenaça de marxar-ne si no es parlava tota l'estona en castellà. I així ha estat. No ha marxat del tot, però sí que ha sortit de la sala per no escoltar les paraules d'Illa i Pradales. Quan ha acabat el president català, ha tornat a entrar a la sala.

Si la prioritat del govern espanyol era parlar d'habitatge, i el PP volia rebentar la reunió introduint una allau de temes a l'ordre del dia, al final el protagonisme se l'ha endut l'ús de les llengües oficials que no són el castellà. Pedro Sánchez i Illa han doblat l'aposta en aquest sentit. Bona part de la declaració institucional de primera hora s'ha centrat a reivindicar la pluralitat lingüística de l'Estat, maniobra per deixar en evidència Ayuso i els barons del PP.