Illa tanca files amb Sánchez i demana un debat «rigorós» i sense «soroll» sobre el finançament

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tancat files amb les propostes del govern d'Espanya a la conferència de presidents, i ha demanat abordar el debat del finançament des de la “serenor”. “El sistema s'ha de revisar i reformar”, ha dit Illa, segons detallen fonts coneixedores. Així, ha demanat als presidents autonòmics que s'allunyin "del soroll, dels prejudicis i dels estereotips" per abordar un debat “amb rigor, responsabilitat i solidaritat”. “El sistema de finançament és el sistema per finançar els serveis públics i l'estat del benestar”, ha afirmat.

Tot plegat, en un clima d'alta tensió provocat pels barons del PP. En una intervenció íntegrament en català i sense la presència d'Isabel Díaz Ayuso, que ha marxat de la sala, Illa ha defensat la "política constructiva i del respecte" i ha fet una crida a treballar sense caure en la "crítica fàcil" i el "boicot permanent", que té conseqüències negatives pels ciutadans. El president ha parlat de prosperitat compartida, i ha defensat les polítiques de la Generalitat en les diverses carpetes incloses a l'ordre del dia, cap de més important que la de l'habitatge.

En aquest sentit, ha reivindicat la recepta catalana, amb l'objectiu de construir 50.000 habitatges fins a l'any 2030 i una inversió de 1.100 milions d'euros anuals aquesta legislatura. Davant dels presidents autonòmics, Illa ha defensat el desplegament de la llei d'habitatge estatal -que els presidents del PP volen derogar- i la "intervenció del mercat". "Quan el mercat falla, els governs tenim el deure d'intervenir", ha dit. Segons dades oficials, el preu mitjà del lloguer ha baixat un 4,7% gràcies al topall de preus i, a Barcelona, la caiguda ha sigut de quasi el 9% mentre el parc del lloguer creix en 11.800 lloguers més respecte de l'any passat.

En aquest àmbit, des del Govern s'ha volgut expressar "suport total" a les propostes de Sánchez, que planteja un acord estatal d'habitatge amb una ampliació de recursos i la protecció dels pisos protegits perquè no puguin passar al mercat privat. Els barons del PP hi estan en contra. Catalunya també ha tancat files amb la proposta de Sánchez sobre l'FP i Illa ha explicat que es crearan 7.500 places pel curs vinent.

Hi ha altres carpetes sensibles, com ara la immigració. Illa ha defensat una gestió migratòria "amb ordre i humanitat", i no caure en la "deshumanització". En ple debat sobre la delegació de competències en immigració pactat amb Junts -i que irrita el PP-, Illa ha insistit a abordar el debat lluny de discursos reaccionaris i perspectives "mercantilistes".