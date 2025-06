Un retrat d'Ayuso en tres escenes a Pedralbes

Poc abans de les vuit del matí, en un dels diversos espais reservats per als periodistes als jardins del Palau de Pedralbes, els encarregats del càtering de la conferència de presidents començaven a preparar una immensa paella per dinar. La reunió dels dirigents autonòmics serà llarga perquè, malgrat les restriccions de temps per a cada intervenció, s'hauran d'abordar una quinzena de temes, enmig d'un clima d'alta tensió provocada pels barons del PP. Difícilment ajudarà a rebaixar-la els entrepans de pa amb tomàquet i embotit que s'han servit per esmorzar als líders autonòmics.

Lluny de la cordialitat i el diàleg desitjats pel Govern, amfitrió de la trobada d'aquest divendres a Barcelona escenificarà la guerra oberta entre els populars i el govern socialista, i l'oposició de bona part dels territoris espanyols als pactes amb els independentistes. I qui il·lustra millor aquest clima és la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al centre de totes les mirades aquest matí a Pedralbes.

La imatge més buscada dels primers compassos de la jornada ha estat la salutació entre Salvador Illa, amb l'habitual americana i corbata, i Ayuso, vestida de vermell Madrid. La presidenta madrilenya -i una mica, també, la presidenta del PP en general- lidera la confrontació dels barons contra Pedro Sánchez i ahir va incendiar la conferència amb l'amenaça de marxar de la reunió si no es parlava en castellà. Missatge dirigit al president de la Generalitat i també al lehendakari Imanol Pradales, després que el govern espanyol hagi acceptat que per primera vegada es podran utilitzar les altres llengües oficials de l'Estat, com ja passa al Congrés.

Illa defuig la confrontació i aposta per una estratègia de la discreció -la seva prioritat era parlar d'habitatge, terreny on se sent còmode, però també haurà de defensar el model de finançament singular davant l'oposició frontal del PP-, però ha deixat clar que utilitzarà el català a la reunió, més enllà de les amenaces d'Ayuso. A la salutació -ràpida i freda- s'ha fet evident la tensió. Ha contrastat amb la salutació d'Illa i la presidenta de les Illes, Marga Prohens, també del PP, i que després de les amenaces d'Ayuso va dir que ella parlaria en la llengua que fos per tal que Sánchez li fes cas.

En tot cas, entre Illa i Ayuso hi ha hagut una encaixada de mans ferma i gràcies. Després, cap més intercanvi entre els dos dirigents. De fet, en alguns moments Ayuso ha quedat aïllada de les converses informals que s'han produït un cop feta la fotografia de família. També al marge del seu propi partit, fins que ha trobat interlocutors, la presidenta d'Extremadura i el president de Castella i Lleó, tots dos del PP.

Enganxada amb la ministra de Sanitat

Una altra escena en l'arrencada de la conferència l'han protagonitzat la mateixa Ayuso i la ministra de Sanitat, Mónica García. La ministra ha volgut saludar la presidenta madrilenya per "normalitat institucional, educació i cortesia". Segons afirmen fonts presents, Ayuso li ha rebutjat la salutació amb l'argument que García li havia dit "assassina" per les morts a les residències durant la pandèmia. Ha hagut de venir la responsable de protocol per separar-les. La tercera escena, que completa el retrat bel·ligerant d'Ayuso, ha estat amb la ministra d'Educació i portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría. Després de fer petons als presents a la reunió, Ayuso l'ha frenada per donar-li la mà. Cap mena de concessió entre la presidenta madrilenya i els ministres de Sánchez.