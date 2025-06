Sánchez i Illa doblen l'aposta pel català per deixar en evidència el PP

Puntuals, els presidents autonòmics han desfilat pels jardins del Palau de Pedralbes per assistir a una conferència de presidents que, lluny d'escenificar la concòrdia i el diàleg que reclama Salvador Illa, serà un camp de batalla perquè els barons del PP, liderats per Isabel Díaz Ayuso, puguin carregar contra el govern espanyol i els pactes amb els independentistes, començant pel finançament. La salutació entre Illa i Ayuso, que tot just fa unes hores encenia la trobada amb l'amenaça d'abandonar-la si s'hi parla en català, ha estat freda i ràpida.

El president ha garantit que parlarà en la seva llengua, i també el lehendakari, Imanol Pradales, intervindrà en basc, tot i la rebequeria de la presidenta madrilenya que no vol fer servir la traducció simultània. Pedro Sánchez i Illa han optat per doblar l'aposta en la defensa de la llengua per intentar deixar en evidència el PP. Minuts després, ja en plena reunió, Ayuso ha marxat de la sala per no escoltar les intervencions en basc i català. Després, ha tornat a entrar.

Abans d'arrencar la trobada -amb el repte de discutir una desena llarga de temes en un matí-, Felip VI ha presidit una primera trobada informal amb els presidents autonòmics, abans de la tradicional fotografia de família. Després ha estat el torn del president del govern espanyol i de l'amfitrió de la trobada que han escenificat sintonia i voluntat constructiva abans de començar la reunió plenària, i han reivindicat que s'hi pugui parlar català, basc i gallec. Les prioritats, l'habitatge i el finançament de l'educació. La realitat, cap voluntat de pacte en uns barons populars que presentaran una esmena a la totalitat al finançament singular.

Davant les crides al "seny" que ha fet Illa, el president espanyol ha agraït l'hospitalitat de la societat catalana i ha mostrat "tot el respecte" del govern de l'Estat a les institucions catalanes. Sánchez, en aquest sentit, ha tancat files amb la decisió d'utilitzar les llengües oficials a la conferència, cosa que reflecteix "un projecte de país que inclou i recull com a actiu la diversitat territorial". En la mateixa línia ha anat Illa, que ha defensat l'ús de la llengua en un fòrum multilateral com el que es fa avui a Barcelona, que reflecteix la "pluralitat" de l'Estat. "Entendre això és entendre Espanya", ha indicat, en un missatge dirigit a Ayuso. En aquest sentit, el president ha fet una apel·lació al "seny" davant les discrepàncies, que es veuran aquest divendres. "Discrepem amb seny, discutim amb seny, però amb voluntat constructiva i d'arribar a acords", ha indicat el dirigent català. Ara, les mirades es traslladen a Ayuso i els barons populars, per si finalment plantaran la trobada o bé s'hi quedaran malgrat que s'hi parlin llengües que no són el castellà.

L'habitatge és prioritari, però l'acord és difícil

La prioritat dels presidents espanyols i català és la carpeta de l'habitatge, malgrat que a la trobada es parlarà de moltes altres qüestions, com ara el finançament de Catalunya o la delegació de competències en immigració. En aquest sentit, Sánchez ha anunciat que proposarà a les comunitats autònomes triplicar els recursos per a la construcció d’habitatge públic fins als 7.000 milions en un període de cinc anys: el 60% aportat per l’Estat i el 40% per les comunitats. “Aquesta és una aposta de país que beneficia el conjunt de ciutadans amb independència del que votin als comicis. Per tant, apel·lo a la responsabilitat compartida i el sentit de país”, ha reblat.

El problema de l'habitatge, una qüestió prioritària que Sánchez i Illa volen liderar, però serà difícil que es pugui arribar a un acord durant la reunió. Els barons populars, encapçalats per Ayuso, protagonitzaran l'oposició al p resident espanyol -també en un tema com l'habitatge-.Sánchez ha reivindicat les conferències de presidents i ha destacat que sota la seva batuta s'han celebrat 22 de les 28 cimeres. Així, ha celebrat que la d'aquest divendres se celebri a Barcelona, un "reconeixement", segons el president espanyol, a les institucions històriques de Catalunya.

De fons, la remor d'una desena manifestants espanyolistes a les portes del recinte, a la Diagonal, carregats amb banderes espanyoles i pancartes contra el govern de Sánchez, primer tast del que es veurà aquest diumenge a la manifestació de Madrid. També hi ha hagut altres protestes contra Alberto Núñez Feijóo per part d'un petit nombre de simpatitzants de Vox.