Un xef català, el primer a aconseguir tres estrelles Michelin fora de l'Estat

El xef català d'origen basc Aitor Zabala ha aconseguit aquest dijous tres estrelles Michelin i s'ha convertit en el primer cuiner de l'estat espanyol que aconsegueix aquesta fita fora del territori. Zabala ha estat distingit pels inspectors de la Guia Michelin per la tasca que fa al restaurant Somni, situat a Beverly Hills, a Los Angeles.

El Somni va obrir l'any 2018 i l'any següent ja tenia dues estrelles de la llista francesa. Però abans d'aconseguir les tres estrelles d'aquest dijous, el restaurant va passar un sotrac: durant la pandèmia el cuiner es va repensar si seguir amb el negoci després que la trajectòria es veiés afectada per la crisi sanitària. Tot i això, va seguir i aquest dijous ha obtingut la seva recompensa.

Les estrelles Michelin són guardons que reconeixen els millors restaurants del planeta per la qualitat dels seus equips i ingredients. Cada restaurant pot aconseguir des d'una fins a tres estrelles. Tenir-ne una és sinònim de tenir una molt bona cuina. Tenir-ne dues, amb una cuina excel·lent per la qual val la pena desviar-se de la ruta. A un restaurant amb tres estrelles, com el Somni, amb una cuina excepcional, cal fins i tot viatjar-hi expressament.

És imprescindible saber que les estrelles Michelin no s'atorguen als xefs, sinó als restaurants. Per tant, si un xef abandona la cuina, el restaurant no perdrà la seva estrella, encara que sí que serà sotmès a més controls per a mantenir-la. És a dir, es premia la gastronomia i servei del local, independentment dels canvis en l'equip de cuina.

Restaurants amb 3 estrelles a Catalunya

Només cinc restaurants compten amb la màxima distinció en territori català: les tres estrelles Michelin. Menjar-hi és una experiència per la qual la guia considera que val la pena fins i tot anar-hi expressament. Conformen el top gastronòmic català: