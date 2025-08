Alerta per temps violent a quatre comarques durant la tarda de divendres

El Meteocat ha emès aquest divendres a les 17.20 h un avís per temps violent per la possibilitat de pluges intenses a quatre comarques de Girona durant les pròximes dues hores, com informa en una publicació a X.

⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya emet un avís per temps violent (#avisosSMP)⚠️



➡️ Dv. 17:20 - 19:20 h

➡️ Possibilitat de pedra de diàmetre > 2 cm, ratxes de vent > 25 m/s, esclafits i/o tornados o mànegues

➡️ Grau de perill màxim: 🔴6/6



⏲️ Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/rc6TnBwaJQ — Meteocat (@meteocat) August 1, 2025

Concretament, es tracta de les comarques gironines de l'Alt Empordà, el Pla de l'Estany, la Garrotxa i el Ripollès on és probable que caigui pedra d'un diàmetre superior als 2 centímetres, hi hagi ratxes de vent superiors a 25 m/s i es produeixin tornados.

L'avís està activat fins a les 20.20 h d'aquest divendres i el grau de perill és de 6 en l'escala del Meteocat, que significa màxim perill.

Altres sis comarques estan en alerta moderada per intensitat de pluges, com són el Gironès, el Baix Empordà, la Selva, Osona, Lluçanès i Berguedà.

Recomanacions del Meteocat

El Meteocat recomana evitar desplaçaments innecessaris i no travessar zones inundables com rieres, torrents o passos subterranis, ja que poden omplir-se ràpidament d’aigua. És preferible estar en espais tancats i evitar activitats a l'aire lliure. També cal allunyar-se de lleres i ponts, i no aparcar vehicles en aquests indrets.

A casa, es recomana assegurar portes, finestres i objectes exteriors que puguin ser desplaçats pel vent o l’aigua. A més, cal estar informat a través dels canals oficials com el web del Meteocat o les xarxes socials de Protecció Civil per seguir l’evolució del fenomen i les instruccions específiques.