L'estat del trànsit, en directe: més de quaranta quilòmetres de retencions a les carreteres

A les 16:00, ja són més de cinquanta els quilòmetres de retencions a les carreteres catalanes. Les sortides de Barcelona concentren la congestió en aquest moment. Hi ha cues tant a la B-20 com a la B-10 al nus de la Trinitat. L'AP-7 acumula vint-i-tres quilòmetres de cua, la majoria a l'altura de Barcelona. Tot i això, hi ha vuit quilòmetres de retencions en el tram entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal en sentit Tarragona. Altres carreteres afectades, també al seu pas per Barcelona, són la C-33, la C-58 i la B-30