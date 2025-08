Espanya incompleix les recomanacions anticorrupció del Consell d'Europa

El Consell d'Europa ha tornat a cridar l'atenció a Espanya per no fer prou per combatre la corrupció, amb la publicació de l'últim informe del Grup d'Estats contra la Corrupció (GRECO), l'organisme que supervisa el compliment de les normes anticorrupció per part dels seus estats membres. L'organisme ha exigit l'Estat una "acció més decidida" per reforçar els mecanismes anticorrupció dins el govern, després de concloure que no ha implementat de manera satisfactòria les recomanacions fetes en l'informe del 2019.

En el document, el GRECO conclou que Espanya ha d'intensificar els seus esforços per implementar les reformes previstes destinades a reforçar els mecanismes contra la corrupció dins l'executiu central, així com dins la policia espanyola i la Guàrdia Civil. "El GRECO conclou que Espanya no ha implementat satisfactòriament ni ha abordat de manera suficient cap de les 19 recomanacions recollides en l'Informe d'Avaluació de la Cinquena Ronda -publicat el 2019-", afirma l'organisme.

En aquest sentit, el grup lamenta la "manca d'accions decidides i de resultats tangibles". El Consell d'Europa valora que iniciatives com el Pla d'Acció per a la Democràcia, ja adoptat, i, particularment, l'avantprojecte de Llei de l'Administració Oberta, encara pendent d'adopció, proposen mesures, però alerta que la seva implementació "continua sense concretar-se". L'organisme amb seu a Estrasburg alerta Espanya que "l'absència de formació" sobre el Codi de Conducta per a les persones que ocupen funcions executives superiors, així com els endarreriments en la implementació d'una estratègia d'integritat, subratllen la necessitat d'una acció "més sistemàtica".

"Les mesures de transparència han millorat amb l'entrada en vigor del Conveni del Consell d'Europa sobre l'Accés a Documents Oficials l'1 de gener del 2024, però el GRECO expressa la seva preocupació per la duració dels temps de resposta i l'accés de la ciutadania", apunta l'informe. Així mateix, el Consell de Transparència i Bon Govern ha guanyat més independència, diuen, però la seva plena capacitat sancionadora encara està pendent d'aprovació legislativa.

El grup també assenyala que els esforços per regular el lobbying -la pressió d'empreses i organitzacions a les institucions- encara no s'han materialitzat, alhora que reitera que l'obligació de publicar les agendes de les persones amb "funcions executives d'alt nivell" per tal de monitorar els contactes que estableixen amb grups de pressió i tercers que "busquen influir en la labor legislativa del govern" és una "qüestió pendent".

Pel que fa a les restriccions posteriors a l'exercici del càrrec per als nomenaments polítics i els requisits de declaració financera, el Consell d'Europa avisa que "cal un reforç més elevat". En particular, quant a la supervisió independent i a la pública de les dades financeres desglossades. "L'Oficina de Conflictes d'Interessos continua sense gaudir d'una veritable independència i d'un pressupost propi", rebla el grup en l'informe.

Entre altres qüestions, en l'informe fet públic aquest divendres, el GRECO també retreu a Espanya que no s'hagi adoptat "cap mesura per reformar el procediment especial del sistema de responsabilitat penal dels membres del govern", l'anomenat aforament. L'informe acull "favorablement" les millores en els mecanismes interns de denúncia i la protecció de denunciants dins els cossos tant de la policia espanyola com de la Guàrdia Civil, però avisa que els règims disciplinaris "continuen sent inadequats". Amb tot, el GRECO conclou que Espanya "no compleix prou amb les recomanacions" i, a conseqüència, demana a les autoritats espanyoles que presentin un informe sobre els avenços en la implementació d'aquestes abans del 30 de juny de 2026.