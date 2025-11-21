Els errors més típics amb l'oli d'oliva: fan perdre qualitat, gust i diners

Mentre els països d'Europa mengen torrades amb margarina, cuinen amb mantega i fan servir olis vegetals en una gran varietat de plats, als països mediterranis tenim la gran fortuna de comptar amb un tresor únic: l'oli d'oliva. Aquest producte, que forma part essencial de la nostra dieta, es caracteritza per la seva qualitat excepcional i per les seves propietats beneficioses per a la salut.
I és que l'oli d'oliva és, per excel·lència, el millor que es pot utilitzar per cuinar i consumir. Des de fa un temps el seu preu està disparat -tot i que en els últims mesos s'ha moderat- i els consumidors miren amb lupa la botella del supermercat abans de decidir-se a comprar-lo. Per això, és important fer-lo servir bé i evitar errors comuns que en perjudiquen el gust i ens fan llençar els diners.
Quin és el millor oli per fregir?
Quin és millor i més recomanable per a fregir aliments? Boticaria García, una farmacèutica instagramer, ha volgut tancar el debat amb un vídeo. "Quan els escalfem a altes temperatures, tots dos pateixen una oxidació de les molècules, produint peròxids, aldehids i acetones". Això comporta que si s'escalfa més del compte l'oli pot arribar a ser tòxic. Sigui com sigui, l'experta conclou que el millor és el d'oliva, ja que és "més saludable".
La data de caducitat: un factor clau per gaudir al màxim de l'oli d'oliva
Com amb qualsevol aliment que conservem a la cuina, és fonamental tenir en compte la data de caducitat de l'oli d'oliva. Encara que aquest producte no té una data de caducitat exacta, sí que té un període estimat en què es pot consumir per garantir que es gaudeix de la millor qualitat possible. Com més fresc sigui l'oli, millor serà el seu gust i major serà el seu contingut en nutrients. És important destacar que l'oli d'oliva no es torna perjudicial per a la salut amb el pas del temps, però per assegurar-se de prendre'l amb totes les seves propietats intactes, es recomana consumir-lo dins dels dos anys posteriors a la seva producció.
Els grumolls no són un problema per a l'oli
Els experts del sector gastronòmic repeteixen que aquest aspecte no suposa cap problema per a l'oli i que, ni de bon tros, té les seves propietats alterades. Miguel A. Lurueña, doctor en Ciència i Tecnologia dels Aliments, explicava en una publicació a la xarxa social X (abans Twitter) que els grumolls es deuen a les baixes temperatures, ja que alguns triglicèrids que conté l'oli se solidifiquen.
"No passa res. No es deteriora ni és dolent per a la salut. Si temperem l'oli tornarà a tenir el seu aspecte original", apunta l'especialista. Quan passa això? Segons Lurueña, quan hi ha menys de 18 graus a l'ambient l'oli pot començar a patir el procés de condensació.
El número de l'etiqueta que cal consultar per identificar si un oli d'oliva és de qualitat
Finalment, convé saber com identificar si el producte és de qualitat. La millor manera de fer-ho és consultar un número concret de l'etiqueta. Es tracta del 6, el 8 i el 10, que s'han de veure de manera fàcil i destacada. No totes els mostren, però si ho fan, aquest ja és un bon indicador que l'oli d'oliva és bo.
Indiquen els quilos i els tipus d'olives que s'han emprat per produir un litre d'oli. El 10 indica que s'hi han destinat 10 quilos d'olives per litre i, per tant, el gust és extremadament concentrat i intens, mentre que el color és verdós. Aquest tipus d'oli és molt bo per a amanir amanides i menjar en cru amb pa i altres aliments naturals.
El 8, en canvi, assenyala que l'oli està fet amb olives recol·lectades a mitjan temporada, el qual li proporciona un gust mitjanament suau i afruitat, perfecte per assaonar plats sense tapar el gust de la resta de productes. I, finalment, el número sis indica que les olives han estat collides a final de temporada i tenen una intensitat molt baixa. Aquest és ideal per cuinar.