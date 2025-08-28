Són dolents els grumolls blancs que apareixen a l'oli d'oliva?

L'oli d'oliva és, per excel·lència, el millor que es pot utilitzar per cuinar i consumir. Ho sabem bé a Catalunya perquè en produïm i perquè l'utilitzem habitualment a la cuina. Des de fa un temps el seu preu està disparat -tot i que en els últims mesos s'ha moderat- i els consumidors miren amb lupa la botella del supermercat abans de decidir-se a comprar-lo.
Tot i que a l'estiu és més complicat que passi, algunes vegades es pot observar com al fons de la botella apareixen uns grumolls o boletes blanques que trenquen amb l'estètica daurada de l'or líquid tan preuat per a tots. I hi ha gent que pensa que és un oli de mala qualitat. Però això és més aviat un mite que una realitat.
Els grumolls no són un problema per a l'oli
Els experts del sector gastronòmic repeteixen que aquest aspecte no suposa cap problema per a l'oli i que, ni de bon tros, té les seves propietats alterades. Miguel A. Lurueña, doctor en Ciència i Tecnologia dels Aliments, explicava en una publicació a la xarxa social X (abans Twitter) que els grumolls es deuen a les baixes temperatures, ja que alguns triglicèrids que conté l'oli se solidifiquen.
"No passa res. No es deteriora ni és dolent per a la salut. Si temperem l'oli tornarà a tenir el seu aspecte original", apunta l'especialista. Quan passa això? Segons Lurueña, quan hi ha menys de 18 graus a l'ambient l'oli pot començar a patir el procés de condensació.
D'altra banda, cal tenir en compte que l'oli es pot congelar. I la realitat és que no perd cap de les seves propietats ni qualitats gastronòmiques. "Per recuperar el seu estat líquid normal només és necessari augmentar la temperatura", apunta la gerent d'una empresa d'olis. A partir de quina temperatura es congela l'oli? Per sota dels 5,5 graus.