La fórmula per calcular la felicitat d'una persona, segons la Universitat de Cardiff

El psicòleg i professor de la Universitat de Cardiff (Gal·les) Cliff Arnal és conegut mundialment per la creació d'una fórmula pseudomatemàtica sense base científica que, segons ell, permet calcular la felicitat d'una persona. Aquesta fórmula és l'origen de l'anomenat Blue Monday, el dia més trist de l'any, que coincideix amb el tercer dilluns del mes de gener.
Tot plegat va sorgir el 2005, quan l'agència de viatges Sky Travel va incorporar Arnal per elaborar una campanya de màrqueting que incentivés la venda de paquets de vacances en un moment de l'any en què la gent acostuma a estar més desanimada, com és la ressaca de Nadal. La idea era associar la tristor amb la necessitat de fer una escapada.
Per això, Arnal va crear una equació que considerava diversos factors que, a parer seu i de la companyia, determinen la felicitat de les persones. La fórmula és (W + (D-d)) x TQ / M x Na) i els paràmetres són:
- W: meteorologia
- D: deute
- d: salari mensual
- T: temps restant per a Nadal
- M: motivació
- Na: necessitat d'actuar al respecte
A la cultura anglosaxona, blue és quelcom més que un color i s'utilitza per parlar de la tristesa, per això el professor Arnal el va emprar per designar el dia més trist de l'any. Aquest dia, segons la fórmula, és el tercer dilluns del gener, tot i que no hi ha cap base científica que suporti la tria i les operacions entre els paràmetres.
Aquesta manca de rigor científic d'aquesta fórmula ha portat la comunitat científica a pronunciar-se per desmentir-la. I no només la comunitat científica, el mateix Arnall, que es defineix en xarxes socials com a psicòleg, coach i consultor de felicitat, és, també, activista del moviment #StopBlueMonday. Iniciat l'any 2016 de la mà de la conselleria de Turisme de les Illes Canàries, aquest moviment vol posar fi a un mite expandit al llarg dels anys.
Si bé, tot i haver-ho desmentit, el concepte de Blue Monday se segueix commemorant any rere any, i continua estant molt present en xarxes socials. Especialment, per algunes marques que aprofiten per promocionar els seus productes i serveis i incitar-ne al consum.