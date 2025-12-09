L'hàbit entre setmana que augmenta el risc de patir diabetis

Ets d'aquelles persones que no dorm bé fins que no arriba el cap de setmana? Investigadors de la Facultat de Medicina Yong Loo Lin de la Universitat Nacional de Singapur (NUS Medicine) han descobert que dormir poc de dilluns a divendres altera significativament el metabolisme de la glucosa. L'estudi, publicat a la revista Sleep, alerta de l'impacte que pot tenir la falta recurrent de son en la salut de les persones: augmenta el risc de patir un tipus de diabetis.
La investigació, dirigida pels professors June Chi-Yan Lo i Khoo Chin Meng del NUS Medicine, examina com dormir poques hores i en horaris irregulars afecta la capacitat del cos per a gestionar la glucosa. Concretament, van analitzar-ho avaluant els nivells de glucosa en sang i insulina en 48 adults joves sans d'entre 21 i 35 anys. Abans de començar l'experiment, les dues primeres nits tots van dormir les hores de son adequades per tenir un bon descans.
En les dues setmanes següents, se'ls va assignar horaris de son que simulaven diferents rutines nocturnes: somni curt estable, grup que dormia sis hores cada nit de dilluns a divendres i vuit el cap de setmana, que simulava una setmana laboral o escolar típica; somni curt variable, que entre setmana va fluctuar l'horari de son, de quatre a vuit hores cada nit però amb el mateix temps total que el grup de somni curt estable, i vuit hores les dues nits del cap de setmana; i el grup de control va dormir vuit hores cada nit durant tot l'estudi. Quant a les menjades, es van adaptar a les necessitats individuals de cada participant i, al final de cada període nocturn entre setmana, se'ls administrava la prova de tolerància a la glucosa oral (PTGO).
Tot i que el primer i el segon grup van dormir el temps recomanat els caps de setmana, tots dos van mostrar una tolerància a la glucosa deteriorada. En aquest sentit, en els qui dormien sis hores de forma regular entre setmana, es van observar signes de resistència a la insulina. Tot i que els seus cossos produïen més insulina per a intentar estabilitzar la glucèmia, els seus nivells de glucosa en sang es van mantenir elevats en comparació amb els d'un estat de descans adequat.
Pel que fa al grup amb somni variable i curt, aquest va experimentar augments encara més pronunciats: no van mostrar una sobreproducció compensatòria significativa d'insulina, fet que suggereix als científics una possible deterioració primerenca de les cèl·lules productores d'insulina del pàncrees. Per contra, els participants del grup de control no va mostrar canvis significatius durant tot l'estudi.
A partir d'aquests resultats, els investigadors conclouen que les persones que dormen poc pateixen, en conjunt, un risc més elevat de desenvolupar diabetis mellitus tipus 2.
Així, aquesta troballa subratlla la importància de tenir un somni adequat i constant per a la regulació de la glucosa, i suggereix que dormir poc de dilluns a divendres té un impacte negatiu en la capacitat del cos per a processar la glucosa. En aquest sentit, Chi-Yan Lo afegeix que dormir més el cap de setmana tampoc contribueix a "reiniciar" el son i que, per tant, no és la solució a dormir poques hores entre setmana.
Els investigadors asseguren que busquen orientar tant a persones com a professionals de la salut perquè comprenguin els factors que contribueixen al risc de diabetis, i assenyalen que futures recerques podrien centrar-se en els patrons de somni en altres grups demogràfics i en pacients amb factors de risc subjacents. "Comprendre com els patrons de somni afecten la regulació de la glucosa pot ajudar-nos a oferir plans de tractament més integrals", conclou la professora adjunta.