L'actitud relacionada amb la felicitat i que augmenta l'esperança de vida, segons Harvard

Ser agraït és de ben parit, diu una coneguda dita catalana. Però ara, a més de tirar floretes a les mares, ser agraït també comporta beneficis saludables per a qui practica aquesta manera d'actuar, segons ha descobert un estudi de Harvard.
L'esperança de vida és un concepte que mostra la salut, la manera de fer, el tarannà, l'alimentació, l'estil de vida d'una nació. Al cap i a la fi, quan hi ha una major esperança de vida s'entén que es tracta d'un lloc més desenvolupat en el qual hi ha hagut un fort avenç social, tecnològic i medicinal; tot i això, sempre ha d'anar acompanyat d'una bona climatologia i dieta. El cas del mar Mediterrani és excepcional i el d'Espanya també: l'esperança de vida és de 84 anys i es troba en el novè país del món amb la major esperança de vida. Per si interessa saber-ho, el país amb major esperança de vida la ciutat-estat Hong Kong i després ja hi va el Japó que la situen als 85 anys.
No és cap novetat saber que l'estil de vida que es dugui pot influir en com serà de llarga la vida, però sí que ho és que una actitud en concret la pot fer allargar. Segons un estudi de la Universitat de Harvard, publicat a la revista JAMA Psychiatry, revela que mostrar agraïment a tot allò que ens envolta està associat a viure una major quantitat d'anys.
L'estudi, fet amb una mostra de 49.000 participants, totes dones i infermeres, reflecteix el que és la primera evidència empírica que condueix a associar gratitud i esperança de vida. Tot i això, en el mateix estudi s'exposa que és un avenç prometedor, però cal realitzar més investigacions per poder tenir més claredat.
Com practicar la gratitud?
La gratitud és agrair i ser amable amb tothom i totes les coses que t'envolten i, que en absència de crear dolor, et permeten seguir el teu camí o fins i tot faciliten que el camí de la vida sigui més lleuger i més alegre. I com gairebé tot, la gratitud també es pot millorar.
La psicòloga Rosario Linares, consultada per LaVanguardia, indica que la gratitud és un dels sentiments més beneficiosos que pot experimentar unes persones. Això fa que es miri la vida amb alegria i positivisme, i buscar la llum fins i tot en les etapes més fosques de la vida.
Linares assenyala que ser agraït millora la salut física, enforteix l'autoestima, millora la qualitat de la son, com també la capacitat d'adaptar-se en escenaris imprevisibles, desconeguts o fins fins i tot negatius. La psicòloga també explica una manera que darrerament s'ha posat de moda: tenir un "diari de gratitud" on s'anoten les coses que agraeixes del teu dia a dia i com a conseqüència et fa ser conscient de les bones coses que t'envolten, et fan ser més reflexiu, com també aporta major capacitat per relativitzar.