Els 10 consells d'una «experta en felicitat» per tenir una vida millor

Gretchen Rubin, escriptora i divulgadora reconeguda internacionalment, ha dedicat bona part de la seva carrera a estudiar la felicitat i la naturalesa humana. És autora de llibres d’èxit com The Happiness Project, traduït a més de trenta idiomes i amb milions de còpies venudes, i també condueix el pòdcast Happier, guardonat i seguit arreu del món. Recentment, en una entrevista a la cadena nord-americana CNBC, ha compartit les seves 10 regles bàsiques per viure amb més plenitud.
Segons Rubin, la felicitat no és fruit de l’atzar, sinó el resultat d’hàbits i actituds que es cultiven amb constància. Per això, defensa que tenir uns principis clars pot ajudar no només a afrontar reptes quotidians, sinó també a navegar millor per la complexitat de la vida moderna.
La primera regla apel·la a trobar un equilibri entre l’autoacceptació i el creixement personal: "Accepta’t i espera més de tu mateix". En aquest sentit, la divulgadora expressa que reconèixer les pròpies limitacions no hauria d’impedir avançar o sortir de la zona de confort. També adverteix sobre el perill de la procrastinació disfressada de productivitat: "encara que sembli que treballem, si la tasca no ens acosta als nostres objectius, només estem perdent el temps", diu Rubin.
La constància i ser fidel a com és un mateix
La tercera norma se centra en la constància. Allò que fem diàriament té molt més pes que accions puntuals. Per exemple, caminar vint minuts gairebé cada dia és molt més beneficiós que fer-ho només una hora al mes, sentencia. La quarta regla recorda la importància de l’autenticitat: voler agradar a tothom pot conduir a la irrellevància, mentre que expressar opinions clares genera tant seguidors com detractors.
En cinquè lloc, Rubin desmunta el mite del perfeccionisme i afirma que "no prové d’objectius alts, sinó de l’ansietat". Per altra banda, a la sisena norma posa l’accent en la visibilitat: si ningú sap què fem, no podrem esperar reconeixement.
Pel que fa a la setena regla, anima a abraçar l’error: "Si no estem fracassant, no ens estem esforçant prou". Per ella, evitar riscos equival a renunciar a oportunitats. La vuitena norma convida a no fer judicis precipitats: moltes coses criticades en el seu moment, com el ferrocarril o les postals, han acabat sent revolucions positives, diu la divulgadora. Per això, sovint, mirar enrere fa que l'humà no entropessi dos cops amb la mateixa pedra.
La responsabilitat és clau
Per explicar la novena regla aborda les tasques compartides, que sovint acaben convertint-se en una manera d’esquivar responsabilitats. Després, a la desena, alerta del pes de la postergació: "cap cosa cansa tant com aquella feina pendent que mai comencem", assegura l'escriptora.
Les deu regles que proposa Gretchen Rubin no són receptes màgiques, no es poden aconseguir d'un dia per a l'altre, sinó que són premisses que incorporant petits canvis poden transformar el dia a dia. A través de la constància, l’autenticitat i l’acceptació de les pròpies limitacions, la seva proposta mostra que la felicitat no depèn tant de grans fites com de detalls quotidianes que, sumades, poden marcar una gran diferència en el benestar personal.