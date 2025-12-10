Per què ens ploren més els ulls a l'hivern?

Som a escassos dies que comenci l'hivern, l'etapa per excel·lència en què ens ploren els ulls. És una situació habitual per molta gent que veu com li cauen llàgrimes mentre camina pel carrer o seu al sofà de casa. Però és casual? Doncs no, hi ha tot un seguit de motius que fan que quan arriba el fred ens plorin més els ulls.
El primer és precisament la baixada de les temperatures. Segons els experts de General Optica, el fred fa que els ulls es ressequin, fent que les glàndules llagrimals produeixin més llàgrimes. A més, el fred pot provocar la constricció dels vasos sanguinis reduint el flux sanguini i potenciant la sensació de sequedat, cosa que també provoca llagrimeig.
L'hivern i les baixes temperatures també fan que passem més temps a casa, i això també és un factor que hi té a veure amb els ulls plorosos. D'una banda, quan s'utilitzen molt les calefaccions en espais interiors, la humitat disminueix i es resseca l'ambient, afavorint l'evaporació de la llàgrima.
De l'altra, en passar més temps a casa, acabem fent tasques que requereixen una concentració visual més prolongada. Llegir, fer servir l'ordinador, veure la televisió o utilitzar el mòbil. Totes aquestes rutines casolanes provoquen cansament i fatiga ocular que genera símptomes molestos per als ulls com dolor i picor i fa que acabin plorosos i irritats.
Com evitar-ho?
Per tot plegat, Viviana Outeda, òptic-optometrista a càrrec de l'Àrea de Contactologia i Serveis de Salut Visual de General Optica, dona un seguit de consells per tal de reduir el llagrimeig. En primer lloc, forçar el parpelleig voluntàriament ajuda a reduir la sensació d'irritació dels ulls i de sequedat, afavorint la hidratació de l'ull de manera natural. En segon lloc, i tot i que sembli no tenir relació, mantenir-se hidratat és fonamental per gaudir d'una bona salut ocular. Beure suficient aigua afavoreix l'estabilitat de la pel·lícula llagrimal.
I finalment un error molt comú que cal evitar cometre: fregar-se els ulls. Per què? Doncs pot ser molt perjudicial per a la nostra salut ocular, en fer-ho, especialment si no tenim les mans netes, podem introduir gèrmens i bacteris que augmenten el risc de patir infeccions oculars. A més, també podem ocasionar petites lesions als ulls. El més recomanable és aguantar la picor i rentar bé els ulls amb una solució de bany ocular o sèrum fisiològic.