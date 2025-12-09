L'aliment imprescindible a la nevera d'Albert Adrià: «Sempre en tinc»

Albert Adrià és un dels millors cuiners del món i un dels màxims exponents de la gastronomia catalana. Fa anys que el xef del restaurant Enigma, l'únic català inclòs a la prestigiosa llista 50Best del 2025, que recull els 50 millors restaurants del món, va deixar de ser el germà de Ferran Adrià i va deixar enrere l'etapa com a cap de pastisseria d'El Bulli per explorar la cuina en tots els seus àmbits.
En una entrevista al pòdcast culinari La Picaeta, Albert Adrià va assegurar que a la seva nevera sempre hi ha cogombrets. Aquest aliment polèmic que enamora i genera rebuig en funció del comensal és un gran actiu de la cuina d'Adrià i, a més, té múltiples beneficis per a la salut.
La proposta gastronòmica de l'Enigma
L'Enigma es basa en una oferta inspirada en els productes de temporada, a la qual se suma l'experiència del xef durant els 40 anys de trajectòria professional. El local, ideat per l’estudi d’arquitectura RCR Arquitectes, està situat al carrer Sepúlveda de Barcelona. El menú del restaurant al barri de Sant Antoni es basa en prop de 25 elaboracions, que canvien segons el cicle dels productes, amb plats que hi són tot l’any i altres que s'hi incorporen en funció de la temporada.
Dos restaurants catalans van aconseguir una estrella Michelin en la gala de la Guia que va tenir lloc el novembre passat a SOHRLIN Andalusia, a Màlaga. La cerimònia va fer èmfasi en la grandesa del rebost espanyol i la bona gastronomia que es fa a l'Estat, i va acabar coronant Kamikaze i Scapar de Barcelona com alguns dels establiments que s'estrenen amb una distinció. La capital catalana es manté així com una de les ciutats de l'Estat amb més estrellats. Consulta aquí la llista completa.