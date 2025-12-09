Els comportaments que fan que Hisenda t'investigui, segons un extreballador de l'Agència Tributària

El Ministeri d'Hisenda i l'Agència Tributària volen que el 2026 sigui un punt d'inflexió en la lluita contra el frau fiscal i l'opacitat en les transaccions. Per això, ja han anunciat que enduriran els mecanismes de control i les normes en l'ús del Bizum i les transferències bancàries, per exemple, tot i que el govern espanyol ha ajornat fins al 2027 l'entrada en vigor de Verifactu, el nou sistema de facturació per a pimes i autònoms.
En aquest context, l'extreballador de l'Agència Tributària Emilio Baena ha revelat quins patrons fan que Hisenda es fixi en un contribuent i pugui iniciar una investigació, tal com recull el Diari de Girona. I és que la incorporació de les noves tecnologies, sobretot del big data i la intel·ligència artificial (IA), li donen més eines per controlar moviments al marge de la legalitat.
Baena explica que el perfil de risc fiscal de cada ciutadà, una puntuació que s'actualitza amb cada moviment bancari i que pot derivar en una revisió o una inspecció, empitjora quan hi ha transferències sense justificació clara entre familiars i amics, per exemple. També per un ús excessiu de diners en efectiu o despeses que no s'adeqüen amb els ingressos declarats.
D'altra banda, cita senyals més evidents com operacions amb criptomonedes i moviments recurrents amb destinataris internacionals, així com presentar factures amb patrons "anòmals". Finalment, un factor que suposa un control inequívoc del Ministeri Fiscal és aparèixer en registres internacionals.
Les noves normes d'Hisenda per al 2026
A partir de l'1 de gener de 2026, les entitats financeres estaran obligades a comunicar a l'Agència Tributària amb més freqüència sobre els moviments bancaris, en efectiu i operacions amb targeta i Bizum. Si bé fins ara només havien de fer-ho quan els cobraments del professional eren de més de 3.000 euros a l'any per part d'autònoms o empreses, a partir d'aquesta data s'hauran de comunicar tots els ingressos realitzats per aquests col·lectius. Segons ha confirmat l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), la finalitat és fer-ne un control més rigorós i lluitar contra l'economia submergida.
Hisenda implementarà aquest nou sistema de control per supervisar els ingressos i les despeses no declarades i, en definitiva, detectar més fàcilment les possibles irregularitats fiscals per part de persones jurídiques i físiques. Concretament, els bancs hauran de comunicar els següents cobraments independentment de la quantia realitzats per autònoms i empreses:
- Cobraments mitjançant targetes físiques i virtuals
- Pagaments a través de sistemes com ara Bizum i altres plataformes vinculades a números de telèfon
- Moviments realitzats a través de terminals de punt de venda (TPV)
D'altra banda, també amb l'objectiu de supervisar més exhaustivament els ingressos de professionals i empreses, els bancs hauran de comunicar mensualment les dades de comptes bancaris i titulars. Fins ara, això només es feia una vegada a l'any.