A partir de l'1 de gener de 2026, les entitats financeres estaran obligades a comunicar a l'Agència Tributària amb més freqüència sobre els moviments bancaris, en efectiu i operacions amb targeta i Bizum. Si bé fins ara només havien de fer-ho quan els cobraments del professional eren de més de 3.000 euros a l'any per part d'autònoms o empreses, a partir d'aquesta data s'hauran de comunicar tots els ingressos realitzats per aquests col·lectius. Segons ha confirmat l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), la finalitat és fer-ne un control més rigorós i lluitar contra l'economia submergida.
Hisenda implementarà aquest nou sistema de control per supervisar els ingressos i les despeses no declarades i, en definitiva, detectar més fàcilment les possibles irregularitats fiscals per part de persones jurídiques i físiques. Concretament, els bancs hauran de comunicar els següents cobraments independentment de la quantia realitzats per autònoms i empreses:
- Cobraments mitjançant targetes físiques i virtuals
- Pagaments a través de sistemes com ara Bizum i altres plataformes vinculades a números de telèfon
- Moviments realitzats a través de terminals de punt de venda (TPV)
D'altra banda, també amb l'objectiu de supervisar més exhaustivament els ingressos de professionals i empreses, els bancs hauran de comunicar mensualment les dades de comptes bancaris i titulars. Fins ara, això només es feia una vegada a l'any.
Para compte si fas molts moviments amb targeta
Tot i que els principals afectats són els autònoms, professionals i empreses, també s'incrementarà el control dels pagaments de particulars. En aquest sentit, si el total de moviments anuals que facis amb la teva targeta (sigui de crèdit, dèbit, prepagament o virtual) supera els 25.000 euros, l'entitat emissora estarà obligada a comunicar-ho a Hisenda. Concretament, haurà de notificar les dades de titularitat, el número de targeta i els comptes que hi estan vinculats i l'import total d'abonaments i càrrecs, incloent-hi les retirades en efectiu i els pagaments a comerços. Per fer-se una idea de quina seria la quantitat mensual que equivaldria a 25.000 euros en un any natural, aquesta xifra seria de poc més de 2.000 euros al mes.
Més enllà d'aquesta novetat, continuarà sent obligatori també que el banc informi l'Agència Tributària en cas que un usuari retiri o ingressi més de 3.000 euros en efectiu. Això també afectarà les plataformes de pagament i entitats internacionals que operen a Espanya, encara que no tinguin una seu física al país.