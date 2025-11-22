Hisenda posa la lupa als Bizum de cara 2026: això és el que passarà

Amb l'inici d'un any nou, també hi ha canvis, i des del punt de vista administratiu i fiscal, també. Un dels efectes que entrarà en vigor l'1 de gener de 2026 és que Hisenda rebrà molta més informació sobre els comptes bancaris i transferències realitzades a l'estat espanyol.
Aquest 2025 s'ha aprovat modificar el reglament general referenciat amb la gestió i inspecció tributària per tal d'adaptar el control fiscal a les noves eines de pagament i transaccions en línia. La finalitat és clara: l'Agència Tributària tindrà més capacitat per detectar irregularitats.
Registre de Bizum i pagament amb targeta
El gran canvi és que no existirà cap límit pel qual els bancs hauran d'informar de manera obligatòria a Hisenda. Això es tradueix en el fet que qualsevol moviment serà comunicat a Hisenda a través dels informes mensuals que les entitats bancàries estaran obligades a presentar a l'ens fiscal. De la mateixa manera la informació transaccional que existeix a l'hora de fer un pagament amb la targeta bancaria també quedarà plasmada en els informes mensuals. Tots aquests canvis faran que Hisenda tingui més informació per comprovar i inspeccionar, el que es convertirà en un augment d'inspeccions tributàries, assenyalen alguns experts.
Alerta pels autònoms
Un dels principals motius d'aquest canvi és per posar sota la lupa les empreses i autònoms que treballen amb pagaments i cobraments electrònics. D'aquesta manera s'obliga que els autònoms tinguin diferents comptes, una associada al negoci i una altra personal, per tal de distingir quan es fa un Bizum per l'activitat econòmica o personal.
Segons dades de la mateixa plataforma, Bizum va registrar 58 milions de moviments transaccionals, el que tradueix en 3.107 milions d'euros. Tenint en compte aquestes xifres, l'Estat ha decidit vigilar de manera més propera tot el que succeeix. Tot i això, alguns assessors assenyalen els dubtes que tenen amb relació a la violació de la protecció de dades personals i la privacitat dels contribuents.
La lupa sobre qui gasta més de 25.000 euros a l'any amb targeta
A més de rebre els informes mensuals sobre els intercanvis monetaris, sigui via Bizum sigui amb el pagament de targeta, Hisenda obligarà als bancs a què informin l'administració pública sobre qui són els clients que han gastat més de 25.000 euros a l'any amb targeta. Aquest moviment també respon a un pla que fa mesos que està en marxa, aquest busca detectar persones que tenen un estil de vida que no concorda amb el patrimoni o ingressos, i així estirar el fil.