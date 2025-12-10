Els tres consells per allargar els anys de vida de l'expert en longevitat Peter Diamandis

En un moment en què els avenços científics, mèdics i tecnològics progressen a un ritme accelerat, la preocupació per arribar a viure més i millor guanya més protagonisme que mai. En aquest sentit, la recerca en longevitat passa a ser un camp que interessa globalment. Podrà la tecnologia afavorir que visquem més anys? La longevitat és només per als rics? Peter Diamandis, doctor en medicina per la Universitat Harvard i graduat en genètica molecular i enginyeria per l'Institut Tecnològic de Massachusetts, s'ha dedicat els últims vint anys a investigar-ho.
Així, Diamandis ha volgut desmentir que només la gent amb diners pugui viure més i ha aprofitat per compartir tres dels consells més importants per allargar la vida en el pòdcast StrictlyVC. El primer i el més important, segons assenyala, és la dieta: "Allò que menges és fonamentalment crucial". En aquest sentit, l'expert alerta que un exemple d'aliment que no hauríem de consumir en molta freqüència és el sucre. "És un verí en les quantitats que l'ingerim. Fa 200 anys, acostumàvem a prendre aproximadament un quilogram de sucre a l'any. Avui dia, en consumim uns 27", assegura. Davant d'aquesta xifra, Diamandis adverteix que, si volem viure més anys, hauríem de reduir-ne el consum, ja que es tracta d'un condiment neuroinflamatori, un inflamatori cardíac.
En segon lloc, l'expert apunta la importància de dormir bé: "Necessites dormir entre set i vuit hores de son de qualitat. Això implica tenir un son profund i una fase REM adequats. Per contra, no descansar "et pot portar a desenvolupar una malaltia neurodegenerativa, Alzheimer, o el que sigui", assenyala Diamandis.
Finalment, l'últim punt de la clau de l'èxit és fer activitat física. "L'exercici és el millor que pots fer per a allargar la vida", assegura. A tall d'exemple, el doctor assenyala que ell va cinc dies a la setmana al gimnàs, on aixeca pesos i manté la massa muscular: "És fonamental".
Sobre l'afirmació que la longevitat sigui només per als rics... L'expert hi està totalment en contra i assegura que l'indigna. "Cap d'aquestes coses em costa diners", diu, "els optimistes viuen un 15% més que els pessimistes". Amb tot, conclou que no, no només la gent amb diners pot accedir-hi, "és per a les persones que es preocupen per la longevitat i volen centrar-s'hi".