«Quan una persona gran té problemes per caminar és un mal pronòstic», l'avís d'un podòleg sobre la salut dels peus

El mal de peus sol ser una queixa freqüent a partir de certa edat, sobretot en les persones grans. Estem acostumats a associar aquest tipus de mal a l'envelliment, però la realitat és que no té per què ser així, ja que el mal de peus és un indicador de mala salut, en general, i ens adverteix de més possibles futurs problemes que podem evitar.
Ángel de la Rubia, figura destacada en l’àmbit de la podologia esportiva i autor del manual Lesions del corredor, defensa que l’atenció a la cura i salut dels peus és una inversió en salut i autonomia que va més enllà de solucionar un dolor freqüent, sino que afecta tot el nostre organisme.
Les complicacions més freqüents
Els peus reflecteixen especialment el procés d'envelliment perquè són una de les extremitats més utilitzades durant la vida i reben menys flux sanguini. Amb l’edat es produeix rigidesa de tendons i lligaments, disminueix el coixí de greix plantar i augmenten les deformacions i la vulnerabilitat a lesions i dolors persistents. A la vellesa, segons explica de la Rubia a RAC1, una simple alteració com un tall d’ungla incorrecte, una sabata inadequada o un entorn humit pot desencadenar tota una sèrie de problemes que mai imaginaríem: dolor, pèrdues d’equilibri o infeccions.
Per a De la Rubia, els peus són un indicador de l'estat de salut vital en persones grans."Quan una persona gran comença a tenir problemes que li impedeixen de caminar, és l'inici d'un mal pronòstic", assevera el podòleg. La incapacitat de caminar bé provoca que s'hagi d'estar més temps assegut, "això porta problemes circulatoris, cardíacs, pèrdua de qualitat de vida", enumera De la Rubia.
Errors quotidians que passen desapercebuts
Un dels factors més problemàtics, remarca l’especialista a l'entrevista, és la humitat persistent entre els dits, un aspecte aparentment trivial, però molt freqüent i que produeix molts problemes als peus, com fongs. També alerta sobre l’ús continu de moquetes, caminar descalços en entorns inadequats, les sabatilles destalonades i la tendència a passar massa temps al llit o a la butaca, hàbits que afavoreixen lesions i inestabilitats.
Finalment, subratlla que el dolor als peus mai s’ha de considerar normal, ja que pot estar indicant-nos altres problemes a l'organisme o als ossos. L’origen pot ser molt variat "pot venir de la columna d'un nervi atrapat, del mateix peu", explica de la Rubia a RAC1. Per això és important no deixar-ho passar i consultar amb un especialista per tenir un bon diagnòstic i tractament.