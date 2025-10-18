L'aparell electrònic que tens a casa i afecta la velocitat del teu wifi

La velocitat del wifi a casa teva és molt important per poder connectar tots els dispositius que tens a la teva llar a internet. Hi ha vegades que, tot i tenir contractada la millor fibra òptica els vídeos et tarden a carregar, no t'obrin les pàgines web o no s'envien bé els missatges.
Tot i que sembli increïble, pot ser que el culpable d'aquest retard en la teva connexió a internet sigui un electrodomèstic que segurament tens a casa, concretament a la cuina. L'explicació la donen les ones de gigahertzs en què emeten els aparells electrònics que tens a casa, com el wifi o el microones.
L'electrodomèstic que t'alenteix el wifi
El microones podria ser el causant de la mala connexió a internet que tens a casa. Aquest aparell electrònic emet ones a 2,4 gigahertzs, exactament la mateixa freqüència que fan servir molts rúters per transmetre dades. De fet, un youtuber anomenat Jessie Carbajal ho va demostrar amb un experiment: cada vegada que encenia el microones, la velocitat del wifi baixava, fins i tot arribant a zero.
A la majoria de llars hi ha dues bandes de connexió: 2,4 GHz i 5 GHz. La primera és més estable i té més abast, però és més vulnerable a interferències; la segona és més ràpida i menys congestionada. Per tant, si tens problemes de connexió quan utilitzes el microones per calfar-te el dinar, és recomanable connectar-te sempre que puguis a la xarxa de 5 GHz.
Què cal evitar per protegir el wifi?
La majoria de wifi domèstics venen amb una funció activada de fàbrica que permet als ciberdelinqüents desxifrar la contrasenya del teu encaminador i utilitzar l'internet que pagues. La funció WPS (Wifi Protected Setup), és una fàcil entrada per als ciberdelinqüents per accedir a la teva xarxa. En origen, està dissenyada per a connectar dispositius al wifi prement un botó o introduint un PIN curt.
El botó que activa la funció WPS es troba en el mateix encaminador, només has de buscar-lo on estan escrites les sigles WPS. Per usar-ho només has de prémer el botó i s'encendrà la llum LED, que començarà a parpellejar. Per a desactivar-ho, torna a prémer-ho fins que les llums ja no parpellegin i així podràs evitar els ciberatacs i mantenir la teva xarxa segura.