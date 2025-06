Et poden demanar una fotocòpia del DNI a l'hotel? Protecció de Dades ho aclareix

Segur que més d'un cop ho has viscut. Arribes a l'hotel amb la reserva i el pagament fets, però, sense que ho hagis llegit per cap lloc ni te n'hagin advertit, a la recepció et demanen la fotocòpia del DNI o el passaport. Doncs encara que habitualment ens resignem i passem per l'adreçador amb la voluntat de començar les vacances com més aviat millor, realment es tracta d'una pràctica il·legal.

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha informat que als allotjaments no està permès sol·licitar una còpia del DNI o el passaport al client. L'organització, que depèn del govern espanyol, es pronuncia arran del nou registre de viatgers que estableix l'obligació del titular de l'allotjament de recollir determinades dades dels clients.

En un comunicat, l'Agència considera que aquesta pràctica vulnera el principi de minimització de dades i suposa un tractament "excessiu" de les mateixes informacions que es tenen del client. Això es deu al fet que el DNI complet conté més dades que les que estan obligades a recollir els allotjaments en aplicació de la nova llei.

Quines dades pot demanar l'hotel i quines no ha de tenir?

El registre de viatgers que s'ha posat en marxa aquest any requereix nom complet, sexe, número de document d'identitat, tipus de document (DNI, passaport, TIE), nacionalitat, data de naixement, lloc de residència habitual (adreça completa, localitat i país), telèfon fix i mòbil, correu electrònic, nombre de viatgers i relació de parentiu entre els viatgers (en cas que algun sigui menor d'edat).

És cert que el nou sistema obliga a obtenir certes dades, però en cap cas una fotocòpia del DNI o el passaport. Entre les informacions que els hotels no poden demanar hi ha la fotografia, la data de caducitat del document, el número CAN -un número de sis dígits que es troba a un costat del DNI- o el nom dels pares.

Per altra banda, l'Agència de Protecció de Dades explica que entrega una còpia de la documentació personal suposa un "risc innecessari" que pot portar a la suplantació d'identitat. En paral·lel, el DNI no conté totes les dades que han de recollir els hotels i, per tant, el fet de tenir-ne una còpia no suposa el compliment de la nova norma.

Altres dades del registre de viatgers

El nou registre de viatgers també conté una sèrie de dades que han d'aportar els allotjaments turístics. Es requereix saber quina mena d'establiment és, quina és la seva denominació, l'adreça completa, el codi postal, la localitat i la demarcació on es troba.

En paral·lel, també cal oferir les dades de la transacció realitzada. Demanen el contracte (nom de referència, data i signatures), dades d'execució del contracte (data d'hora d'entrada i data i hora de sortida) i dades del pagament (tipus, identificació del mitjà de pagament com a tipus de targeta i número, titular del mitjà de pagament, data de caducitat de la targeta i data de pagament).