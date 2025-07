Deixa de gastar benzina com un principiant: 5 trucs que només els conductors experts coneixen

Quan tens un cotxe, la pregunta és inevitable: com puc estalviar benzina i no haver de tornar a la benzinera una vegada per setmana, deixant-me mig sou? Amb els preus de la benzina i el gasoil augmentant, pagar més d'1,5 euros per cada litre de benzina és una realitat que ja estem acostumats a viure almenys tres cops al mes, o més. Però tot això està a punt de canviar. Aquí tens 5 trucs útils que t'ajudaran a estalviar benzina en cada desplaçament, sigui curt o llarg, perquè cada gota de carburant compte.

1. Planifica la ruta amb antelació

No descobrirem res de nou si et diem que sempre has de mirar la ruta abans de fer un viatge, però no per ser un consell obvi deixa de ser important. Si tens clar el camí, evitaràs perdre't i gastar més benzina a l'hora de tornar a recórrer el mateix tram o, fins i tot, fer molts més quilòmetres del compte.

2. Vigila la pressió dels pneumàtics

Circular amb menys aire del recomanat influeix molt en el consum de carburant del teu cotxe. Els experts recomanen que conduir amb una pressió de 0,5 bars inferior a l'adequada pot augmentar el consum fins a un 4% si parlem d'un desplaçament fora de la ciutat.

3. Evita l'excés de pes

Viure amb excés de pes al cotxe sempre suposa un major consum de gasolina. És important no carregar el cotxe amb pes innecessari, ja que així reduirem el consum setmanal. A més, si ens n'anem de vacances, hem de procurar no carregar el cotxe en excés, tot i que això sigui una tasca difícil de complir.

4. Apaga el motor en les retencions

Sembla evident, però molta gent no ho fa. Quan et trobes amb trànsit, apagar el motor sempre és una bona opció per estalviar benzina. Molta gent pensa que amb el motor en ralentí el cotxe no consumeix, però això és una mentida. No consumirà com en plena conducció, però notaràs l'estalvi a final del mes.

5. L'aire condicionat

És la pregunta del milió: ¿es gasta més carburant amb l'aire condicionat encès? La resposta és un sí rotund. Tot i que moltes vegades el clima ho fa necessari en viatges llargs o en èpoques de calor, si la temperatura és agradable, podem sobreviure sense encendre l'aire i, alhora, la nostra butxaca ho notarà notablement.