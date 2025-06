Qui paga si et posen una multa amb un cotxe de lloguer?

Arriba l'estiu i una opció quan es viatja és llogar un cotxe. Facilita els desplaçaments, permet gestionar amb independència el viatge i sovint és una alternativa econòmicament viable. Ara bé, també té riscos associats i un dubte sobre la taula: qui ha de pagar si posen una multa? L'empresa que lloga o el conductor?

Doncs bé, la resposta és clara: el conductor és responsable de la infracció i, per tant, de la multa. Si s'excedeix el límit de velocitat, s'estaciona malament o es fa servir el mòbil al volant, es paga la sanció igual que si fos el cotxe propi. Tot i això, hi ha excepcions: si la sanció deriva d'un incompliment per part de l'empresa - circular amb la ITV caducada o sense la documentació obligatòria- la responsabilitat recau en el proveïdor del vehicle.

Si es lloga un cotxe fora d'Espanya i es comet una infracció, la sanció també arriba al domicili, encara que el procés es pot retardar. Les autoritats locals es posen en contacte amb l'empresa de lloguer, que facilita les dades del conductor. A més, moltes companyies apliquen un càrrec addicional per la gestió de l'expedient. Això sí, les multes a l'estranger no comporten pèrdua de punts al carnet de conduir espanyol.

Per exemple, en situacions com aparcar en un lloc indegut o finalitzar el lloguer en un estacionament de pagament sense abonar el tiquet, el vehicle pot acabar retirat per la grua o sancionat. En aquest cas, el conductor haurà d'afrontar: l'import de la multa, les despeses de retirada per la grua, l'estada al dipòsit I un recàrrec addicional per a la gestió de l'incident.